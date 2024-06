Τελ Αβίβ: 150.000 διαδηλωτές αποδοκίμασαν τον Νετανιάχου

Η μεγαλύτερη διαδήλωση από το ξέσπασμα του πολέμου, σύμφωνα με τους διοργανωτές της, έγινε το βράδυ του Σαββάτου στο Ισραήλ, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να ξεχύνονται στους δρόμους του Τελ Αβίβ και άλλων πόλεων για να αποδοκιμάσουν την κυβέρνηση Νετανιάχου και να απαιτήσουν την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς.

Ισραηλινά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για περίπου 150.000 αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ, ενώ δυναμικές κινητοποιήσεις έγιναν επίσης στην Ιερουσαλήμ, στη Χάιφα και αλλού.

Απευθυνόμενος στο συγκεντρωμένο πλήθος στο Τελ Αβίβ, ο Γιουβάλ Ντίσκιν, πρώην επικεφαλής της Σιν Μπετ (σ.σ.: η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας), χαρακτήρισε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου «τον χειρότερο πρωθυπουργό» που είχε ποτέ το Ισραήλ.

«Είμαι εδώ επειδή φοβάμαι για το μέλλον των εγγονιών μου. Δεν θα υπάρχει μέλλον για αυτά εάν δεν απαλλαγούμε από αυτή την απαίσια κυβέρνηση» δήλωσε η 66χρονη Σάι Ερέλ.

Με αφορμή τα γενέθλια της 20χρονης Νααμά Λεβί, μιας από τις ομήρους που αγνοούνται στη Λωρίδα της Γάζας, διαδηλωτές άφησαν μπαλόνια στον ουρανό και μοιράστηκαν κέικ γενεθλίων. «Επρεπε να είναι εδώ με την οικογένεια και τους φίλους της» είπε ο 52χρονος πατέρας Γιόνι Λεβί, ο οποίος φορούσε μπλουζάκι με τη φωτογραφία της κόρης του.

Η Ναάμα Λεβί ήταν ένα από τα «πρόσωπα» της τρομοκρατικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, καθώς το βίντεο με την ίδια αιμόφυρτη να την βγάζουν από ένα αυτοκίνητο στη Γάζα οι τρομοκράτες, είχε κάνει τον γύρο του κόσμου.

Today is Naama Levy’s 20th birthday.

On October 7th she was brutally kidnapped.

They cut her shins.

They bound her hands.

They brutalized her body.

It’s been 259 days since that dark day.

As she turns 20, the world must grant her birthday wish- to be finally free. pic.twitter.com/wICjkqW4BX

— Oli London (@OliLondonTV) June 22, 2024