Συνάντηση Δένδια με Μπέρμποκ – Ανατολική Μεσόγειος και Δυτικά Βαλκάνια στην ατζέντα

Στο περιθώριο του Συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, τη Δευτέρα, στο Λουξεμβούργο, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση με την ομόλογό του της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ.

«Ειλικρινής και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για ελληνο-γερμανικές σχέσεις, με έμφαση σε ενεργειακή συνεργασία, και για εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο και Δυτικά Βαλκάνια», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Twitter.

On the sidelines of today’s #EU #FAC, FM @NikosDendias held a meeting with #Germany FM @ABaerbock. Frank and constructive exchange of views on 🇬🇷🇩🇪 relations, with focus on energy cooperation, and on developments in the #EasternMediterranean & the #WesternBalkans pic.twitter.com/QAcLry0p8Z

