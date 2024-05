Στο σφυρί η πίστα όπου χόρευε ο Τραβόλτα το «Stayin’ Alive»

Η πίστα που χρησιμοποιήθηκε στην περίφημη ταινία του 1977 «Saturday Night Fever» (Πυρετός το Σαββατόβραδο) πρόκειται να βγει σε δημοπρασία, με αρχική εκτιμώμενη τιμή περίπου 300.000 δολάρια, γράφει ο Guardian.

Στην ταινία πρωταγωνιστούσε ο Τζον Τραβόλτα στον ρόλο του ιταλοαμερικανού Τόνι Μανέρο. Οι χορευτικές κινήσεις του στην πολύχρωμη πίστα, υπό τους ντίσκο ρυθμούς των Bee Gees, προκάλεσαν παγκόσμια υστερία. Το σάουντρακ περιλάμβανε τραγούδια που έγιναν επίσης παγκόσμιες επιτυχίες, όπως «How Deep is Your Love», «If I Can’t Have You», και φυσικά το «Stayin’ Alive».

Το δάπεδο αποθηκεύθηκε και προσφέρεται τώρα για πώληση από την Julien’s Auctions και την Turner Classic Movies (TCM), στην οποία ανήκουν τα δικαιώματα της ταινίας.

Μεταξύ των συνολικά 1.300 αντικειμένων που θα εκτεθούν στην ίδια δημοπρασία βρίσκουμε το πρωτότυπο της Κιβωτού της Διαθήκης που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία του Ιντιάνα Τζόουνς του 1981 «Raiders of the Lost Ark» (Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού), με αρχική εκτίμηση 50.000 έως 70.000 δολάρια.

Η Κιβωτός βγαίνει προς πώληση από τον Πίτερ Στολτζ, έναν καλλιτέχνη οπτικών εφέ, και ο ειδικός Τζέιμς Σαπ υπολόγισε ότι το αντικείμενο αξίζει μεταξύ 80.000 και 120.000 δολαρίων. Το αντίγραφο που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ βρίσκεται στα αρχεία της Lucasfilm.

Οι λάτρεις του κινηματογράφου μπορούν επίσης να αγοράσουν κοστούμια και αναμνηστικά από την αστυνομική κωμωδία των αδελφών Κοέν «Ο Μεγάλος Λεμπόφσκι». Το vintage πουκάμισο και το καρό σορτς που φορούσε ο Τζεφ Μπρίτζες ερμηνεύοντας τον ομώνυμο ρόλο, συν το μοβ σύνολο έξι κομματιών του Τζον Τορτούρο, έχουν τιμή εκκίνησης από 100.000 έως 200.000 δολάρια.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη φιλανθρωπική πρωτοβουλία Share Our Strength’s No Kid Hungry, η οποία στοχεύει στην εξάλειψη των οικονομικών ανισοτήτων για τα παιδιά.

Ο Ντέιβντ Γκούντμαν, διευθύνων σύμβουλος της Julien’s Auctions, δήλωσε: «Από την πίστα του “Πυρετού το Σαββατόβραδο” μέχρι τους “Κυνηγούς της Χαμένης Κιβωτού” και τα ρούχα του “Μεγάλου Λεμπόφσκι”, η φετινή δημοπρασία Hollywood Legends είναι πραγματικά θρυλική και άρα τιμάει το όνομά της. Αυτό το καλοκαίρι οι ομάδες μας συγκέντρωσαν μια εκπληκτική συλλογή με περισσότερα από 1.300 από τα πιο διάσημα και άμεσα αναγνωρίσιμα τεχνουργήματα της κινηματογραφικής ποπ κουλτούρας».

Η τετραήμερη διαδικτυακή και ζωντανή δημοπρασία «Hollywood Legends: Danger, Disaster and Disco» θα λάβει χώρα στο Λος Αντζελες και θα διαρκέσει από τις 12 έως τις 15 Ιουνίου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News