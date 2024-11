Στο Διάστημα ο πρώτος ξύλινος δορυφόρος

Ο πρώτος ξύλινος δορυφόρος στον κόσμο εκτοξεύτηκε στο Διάστημα στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με τη χρήση του ξύλου για τη μείωση των διαστημικών σκουπιδιών.

Οι επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Κιότο εκτιμούν ότι το ξύλινο υλικό θα καεί όταν η συσκευή εισέλθει ξανά στην ατμόσφαιρα και έτσι δεν θα δημιουργηθούν μεταλλικά σωματίδια κατά την επιστροφή δορυφόρων στη Γη.

Αυτά τα σωματίδια μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το περιβάλλον και τις τηλεπικοινωνίες.

Κάθε πλευρά του πειραματικού δορυφόρου LignoSat, που μοιάζει με κουτί, έχει μήκος μόλις 10 εκατοστά.

Εκτοξεύτηκε με έναν μη επανδρωμένο πύραυλο SpaceX από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα, ανακοίνωσε την Τρίτη το Πανεπιστήμιο του Κιότο.

Japanese scientists launched the LignoSat, the world’s first wooden satellite into space. It’ll stay in orbit for six months in an attempt to prove wood is a space-grade material https://t.co/GUcssZvufk pic.twitter.com/S9ldUDA4kt

