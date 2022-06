Στέλλα Κυριακίδου: Συμφωνία της ΕΕ για αγορά 110.000 εμβολίων για την ευλογιά των πιθήκων

Τη συμφωνία της ΕΕ για αγορά 110.000 εμβολίων για την ευλογιά των πιθήκων ανακοίνωσε την Τρίτη η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ Στέλλα Κυριακίδου προσερχόμενη στο Συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών στο Λουξεμβούργο.

«Σήμερα θα υπογράψω συμφωνία για αγορά 110.000 εμβολίων για την ευλογιά των πιθήκων για να μπορούν να εφοδιαστούν τα κράτη-μέλη, με τις πρώτες παραδόσεις να ξεκινούν στα τέλη Ιουνίου», σημείωσε η κυρία Κυριακίδου κάνοντας λόγο για περίπου 900 κρούσματα στην ΕΕ και 1.400 παγκοσμίως μέχρι τώρα. Επίσης, τόνισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών ενώ, όσον αφορά στην πανδημία του κορονοϊού, επισήμανε ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα εξετάσουν στο σημερινό συμβούλιο τις εκστρατείες «για τους ερχόμενους μήνες, το φθινόπωρο και το χειμώνα».

