Euro: Οσκαρ ατυχίας για φίλαθλο – Εσπασε το χέρι του από σουτ και έχασε την πρεμιέρα

Μπορεί το Euro 2024 να βρίσκεται ακόμα στην αρχή, ωστόσο ένας Γερμανός μπορεί επάξια να κερδίσει τον τίτλο του πιο άτυχου φιλάθλου της εφετινής διοργάνωσης.

Ο λόγος για τον Κάι Φλάτμαν που βρισκόταν στο γήπεδο την Παρασκευή για να παρακολουθήσει τον αγώνα της εθνικής του με αντίπαλο τη Σκωτία. Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης των δύο εθνικών ομάδων όμως, ένα άστοχο σουτ του γερμανού επιθετικού Νίκλας Φίλκρουγκ έστειλε την μπάλα στην κερκίδα και συγκεκριμένα στο σημείο όπου βρισκόταν ο Φλάτμαν.

Ο επιθετικός της Ντόρτμουντ λίγο προτού ξεκινήσει ο αγώνας με την Σκωτία δοκίμασε ένα δυνατό σουτ, το οποίο μάλιστα κατέληξε στο χέρι του φιλάθλου των «Πάντσερ».

«Κατέληξα να τραγουδάω τον ύμνο πάνω σε ένα φορείο και δεν ήξερα αν έπρεπε να γελάσω ή να κλάψω. Έπρεπε να εγκαταλείψω το όνειρό μου να παρακολουθήσω τον εναρκτήριο αγώνα. Αλλά δεν παθαίνεις κάθε μέρα κάταγμα από ένα σουτ του “Φίλγκ”» δήλωσε ο οπαδός σε δηλώσεις του στην γερμανική Bild.

Ως παρηγοριά, ο ίδιος ο Φίλκρουγκ του έστειλε μια υπογεγραμμένη φανέλα και ένα μήνυμα συγγνώμης για την άτυχη στιγμή που του κόστισε την πρεμιέρα.

