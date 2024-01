Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη νότια Λωρίδα της Γάζας

Το Ισραήλ ενέτεινε την Τετάρτη την επίθεση στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ωθώντας άρματα μάχης προς τα δυτικά και προκαλώντας κατηγορίες από το Αμμάν ότι το ιορδανικό νοσοκομείο εκστρατείας στην πόλη υπέστη σοβαρές ζημιές από βομβαρδισμούς στην ευρύτερη περιοχή.

Ο ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θεωρεί το Ισραήλ υπεύθυνο για «κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» για τη ζημιά που προκλήθηκε στο νοσοκομείο ως αποτέλεσμα ισραηλινού βομβαρδισμού εκεί κοντά. Σε πρώτο χρόνο, ο ισραηλινός στρατός (IDF) δεν σχολίασε τους ισχυρισμούς αυτούς.

Ο κόσμος σε άλλο νοσοκομείο, το Νάσερ, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις του και τη γύρω περιοχή, καθώς άρματα μάχης πλησίαζαν σε αυτό στη διάρκεια της νύχτας, ύστερα από ανακοίνωση του IDF ότι δέχθηκε πυρά προερχόμενα από εκεί. Η Χαμάς αρνείται ότι χρησιμοποιεί υγειονομικές εγκαταστάσεις για στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ.

Εκρήξεις από βομβαρδισμούς και αεροπορικές επιδρομές ακούγονταν ακόμη πιο δυτικά στη Χαν Γιουνίς, καθώς προχωρούσαν τα ισραηλινά άρματα μάχης, με στήλες πυκνού μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό από βομβαρδισμένες περιοχές, μετέδωσε το Reuters.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε έξι παλαιστίνιους μαχητές, συμπεριλαμβανομένου στελέχους της Χαμάς που ήταν υπεύθυνο για την ανάκριση υπόπτων για κατασκοπεία.

Ο IDF διευκρίνισε σε ανακοίνωση στην οποία συνόψιζε τις πιο πρόσφατες επιχειρήσεις του ότι ο θάνατος του στελέχους της αντικατασκοπείας της Χαμάς Μπιλάλ Νόφαλ «θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα της τρομοκρατικής οργάνωσης να αναπτύξει και να ενισχύσει τις δυνατότητές της».

Οι ισραηλινές δυνάμεις έφτασαν στο κέντρο της Χαν Γιουνίς πριν από περισσότερο από έναν μήνα, με τον υπουργό Αμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ να δηλώνει, πάντως, τη Δευτέρα ότι οι εντατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Νότο πλησιάζουν στο τέλος τους, εβδομάδες μετά από παρόμοιες δηλώσεις για το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Ωστόσο, συγκρούσεις μαίνονταν και στην πυκνοκατοικημένη Τζαμπάλια, στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, την Τετάρτη, μία ημέρα αφότου ισραηλινά άρματα μάχης επέστρεψαν κάνοντας έφοδο σε ορισμένα τμήματα στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, από τα οποία είχαν αποχωρήσει προ ημερών.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αποκλιμακώνει τις επιχειρήσεις του στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας στις αρχές Ιανουαρίου, στο πλαίσιο μιας πιο στοχευμένης προσέγγισης στον πόλεμο κατά των μαχητών της Χαμάς, έπειτα από επιχειρήσεις κατά τις οποίες ισοπεδώθηκαν ολόκληρες περιοχές.

IDF troops continue operating in Gaza:

📍Beit Lahia

Troops located approx. 100 rocket installations, 60 ready-to-use rockets and eliminated dozens of terrorist operatives during operational activity.

📍Northern Shati

Troops directed IAF aircraft and a helicopter to strike 9… pic.twitter.com/lmUyuUKrBf

— Israel Defense Forces (@IDF) January 16, 2024