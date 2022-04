Σακραμέντο: Εξι νεκροί και εννέα τραυματίες από πυροβολισμούς έξω από μπαρ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι είναι νεκροί, ενώ τουλάχιστον άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, μετά από πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής, στο κέντρο του Σακραμέντο, στην Καλιφόρνια. (

Σύμφωνα με την αστυνομία, αρκετά οικοδομικά τετράγωνα σε εμπορικό δρόμο στο κέντρο της πρωτεύουσας της Καλιφόρνιας έχουν αποκλειστεί. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο Ιντερνετ, φαίνεται μία ομάδα ανθρώπων να μαλώνουν έξω από ένα κτίριο, ενδεχομένως μπαρ ή κέντρο διασκέδασης, και στη συνέχεια να ακούγονται πολλοί πυροβολισμοί.

Στον συγκεκριμένο δρόμο υπάρχουν πολλά εστιατόρια και μπαρ.

You can hear the start of the Sacramento mass shooting in this video https://t.co/ELrohp5naK

#breaking UPDATE 2:49am on mass shooting 10th & K #sacramento Heard at least 50 rounds in 15 seconds. 5 reported Triage code was “Black”. 3 highly critical just reported, 5 total enroute to two hospitals. This will be a mass shooting and homicide. @kron4news @KTVU @kcranews pic.twitter.com/hLDttwVb30

— UkuleleJayBBQ (@ukulelejaybbq) April 3, 2022