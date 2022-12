Ρωσικός στόλος στο Οτράντο, απειλεί τον αγωγό TAP

Προκλητική χαρακτήρισε η Repubblica την παρουσία ρωσικού σκάφους στα Στενά του Οτράντο. Το «Akademik Pashin», ένα ρωσικό πλοίο του Βορείου Στόλου, παρέμενε ακίνητο επί ώρες στο σημείο της θάλασσας όπου βρίσκονται οι σωλήνες του Trans Adriatic Pipeline, δηλαδή του αγωγού ΤΑΡ ο οποίος μεταφέρει στην Ευρώπη αζέρικο φυσικό αέριο. Το ιταλικό Μέσο έγραψε επίσης ότι το συγκεκριμένο ρωσικό πλοίο έχει χρησιμοποιηθεί κατ’ επανάληψη για κατασκοπεία εις βάρος του ΝΑΤΟ.

Οι κινήσεις του «Akademik Pashin» έχουν καταγραφεί από αρκετούς αναλυτές, συνέχισε το ρεπορτάζ, αφού το πλοίο δεν απέκρυψε τη θέση του. Η αποστολή του ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα από το συριακό λιμάνι Ταρτούς όπου υπάρχει ρωσική βάση ελλιμενισμού πολεμικών πλοίων. Από την περασμένη Πέμπτη βρίσκεται στα νερά του Οτράντο. Πρώτα οήγε στο σημείο όπου έχουν βυθιστεί τα καλώδια οπτικών ινών που συνδέουν την Ιταλία με την Ελλάδα και κατόπιν στο σημείο του ΤΑΡ.

The Russian tanker “Akademik Pashin” has been stationary in the Otranto Channel for about 2 hours

