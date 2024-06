Ρωσία: Στις φλόγες διυλιστήριο στο Αζόφ

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Τρίτη σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου έπειτα από επίθεση ουκρανικού drone τα ξημερώματα, στην πόλη Αζόφ, στη νότια ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, δεν υπάρχουν θύματα», έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο Βασίλι Γκολούμπεφ, κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Ροστόφ που συνορεύει με την Ουκρανία.

Το ρωσικό υπουργείο Καταστάσεων Εκτάκτου Ανάγκης ανακοίνωσε μέσω της Telegram ότι η πυρκαγιά έχει επεκταθεί σε 5.000 κυβικά μέτρα πετρελαίου και ότι για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί δεκάδες πυροσβέστες και 21 μέσα πυρόσβεσης.

Ukrainian drones struck the port of Azov, Rostov Region, Russia, and set several oil tanks ablaze.

