Ημερολόγιο ΠΑΣΟΚ #7: Η συμφωνία για το debate, ο καβγάς για τα tablet και η μάχη της Θεσσαλίας

Η όχι και τόσο ξαφνική νεροποντή στο κέντρο της Αθήνας τους μόνους ίσως που μπορεί να έκανε χαρούμενους είναι τους πέντε υποψήφιους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ –δηλαδή όλους πλην του Χάρη Δούκα: όλο και κάποιο φρεάτιο θα πλημμύρισε και όλο και κάποιοι θα βγουν να εκφράσουν τα παράπονά τους στον κ. δήμαρχο. Βέβαια, ο δήμαρχος Αθηναίων διαβεβαιώνει τους πάντες ότι εφέτος έχουν καθαριστεί πολλές χιλιάδες φρεάτια και δεν ανησυχεί –όποιος δε έκανε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης το απόγευμα της Τετάρτης είδε αρκετούς δημοτικούς υπαλλήλους να καθαρίζουν φρεάτια, σαν να είχαν λάβει ειδική διαταγή.

Κατά τα άλλα, το σίριαλ με την επιτροπή για το debate της 24ης Σεπτεμβρίου τελείωσε: Τα βρήκαν στο περίπου οι υποψήφιοι δια των αντιπροσώπων τους και έχουν ανανεώσει ραντεβού για την Πέμπτη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες με τη διοίκηση και τους τεχνικούς (το στούντιο, τα σκηνικά, οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί, τα γραφεία των υποψηφίων, οι μακιγιέζ, τέτοια πράγματα.

Οχι ότι δεν υπάρχουν αιχμές. Η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη υποστηρίζει ότι όλοι οι άλλοι υποψήφιοι δεν ήθελαν τον ελεύθερο διάλογο αλλά προτίμησαν εκείνον που όλοι μας γνωρίζουμε όταν διεξάγονται debate σε περιόδους εκλογών. Το ίδιο, βέβαια, υποστηρίζουν και οι εκπρόσωποι των άλλων υποψηφίων, ότι δηλαδή ο απερχόμενος πρόεδρος ήταν αυτός που ήθελε να μην αλλάξει τίποτε και να έχουμε έναν αποστειρωμένο διάλογο. Το αποτέλεσμα θα το δούμε στον τηλεοπτικό αέρα την ερχόμενη Τρίτη.

Στην επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά από τέσσερις συνεδριάσεις της επιτροπής επισημάνθηκαν τα εξής ως προς τον τρόπο και τους όρους που θα διεξαχθεί η τηλεμαχία των έξι υποψηφίων αρχηγών:

Αποφασίστηκαν 6 θεματικές ενότητες όπως σας είχαμε ήδη ενημερώσει από χθες.

-οικονομία ανάπτυξη

-κοινωνικό κράτος, νέα γενιά, δημογραφικό

-εξωτερική πολιτική, άμυνα, ΕΕ

-Κράτος, Θεσμοί, Αυτοδιοίκηση

-Κλιματική κρίση, πολιτική προστασία, ενεργειακή μετάβαση

-ΠΑΣΟΚ: Επόμενη μέρα.

Οι δημοσιογράφοι ρωτούν εντός 30 δευτερολέπτων και κάθε υποψήφιος/α απαντά εντός 90 δευτερολέπτων.

Κάθε υποψήφιος/α έχει το δικαίωμα 5 φορές στη διάρκεια του ντιμπέιτ να απευθύνει ερώτηση/τοποθέτηση/σχόλιο σε διαφορετικό κάθε φορά συνυποψήφιο του και σε διαφορετική θεματική ενότητα.

Η διαλογική συζήτηση θα διαρθρωθεί ως εξής: 30 δευτερόλεπτα ερώτηση/ 30 δευτερόλεπτα απάντηση/ 30 δευτερόλεπτα επανατοποθέτηση/ 30 δευτερόλεπτα ανταπάντηση.

Οι υποψήφιοι κάθονται αλφαβητικά και διαδοχικά παίρνουν τον λόγο.

Το debate θα κλείσει με τελική τοποθέτηση 90 δευτερολέπτων κάθε υποψηφίου.

Στους δυο δημοσιογράφους δίνεται η δυνατότητα συνολικά έξι follow up ερωτήσεων που πρέπει να υποβληθούν σε διαφορετικό υποψήφιο/α (ερώτηση follow up: 15 δευτερόλεπτα / απάντηση follow up: 30 δευτερόλεπτα).

Δεν τελειώσαμε με τα σίριαλ πάντως. Το επόμενο που θα ανέβει θα είναι μάλιστα πιο δραματικό από το προηγούμενο. Μεγάλο πρόβλημα παραμένει ο αριθμός των καλπών σε όλη την Ελλάδα, τα tablet και ποιοι θα ελέγχουν όλα αυτά που θα κρίνουν φυσικά και το αποτέλεσμα για το νικητή. Δηλαδή σε ποιες περιοχές θα στηθούν κάλπες από αυτές τις περιοχές ποιος υποψήφιος δείχνει να έχει κομματική υπεροχή, ποιοι θα είναι στις εφορευτικές επιτροπές, ποιοι θα συλλέγουν τα αποτελέσματα και ποιοι θα συγκεντρώνουν τους σταυρούς των υποψηφίων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα έχουν ορισμένα εκλογικά τμήματα που θα δουλεύουν με tablet.

Κάλπη προτείνεται να στηθεί σε κατάστημα καφέ στο Ηράκλειο της Κρήτης καθώς το συγκεκριμένο είναι του πατέρα του κ. Ανδρουλάκη που όπως και να το κάνουμε έχει μια διαφορά. Τουλάχιστον ο καφές μπορεί να είναι δώρο του καταστήματος.

Από το καλοκαίρι κιόλας είχαν ζητηθεί 200 επιπλέον tablet. Θεώρησαν ότι αν προστεθούν αυτά τα 200 στα ήδη 700 που υπάρχουν τότε θα μπορέσουν να υποστηρίξουν και τις κάλπες στις περιοχές που θα στηθούν. Τώρα έρχεται η Χαριλάου Τρικούπη και τι λέει; Δεν θέλουμε περισσότερα tablet και ούτε κάλπες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το παιχνίδι θέλουν να το ελέγχουν οι Ανδρουλακικοί περιορίζοντας στους νομούς που διαθέτουν τους συσχετισμούς υπέρ τους και ελέγχουν τους μηχανισμούς.

Όλα αυτά είναι διαδικαστικά και όχι τόσο πολιτικά, αλλά επειδή στο ΠΑΣΟΚ συνήθως εκεί που τσακώνονται περισσότερο είναι για τα διαδικαστικά , προσπαθούν από τώρα να τα βρούνε για να μην διαφωνήσουν τελευταία στιγμή και τρέχουν και δεν προλαβαίνουν οι οργανωτές των εκλογών. Δύσκολο βέβαια αλλά το προσπαθούν.

Ο πόλεμος της Θεσσαλίας

Με τις παλιές δόξες του ΠΑΣΟΚ ένιωσε ξανά ότι βρέθηκε η Άννα Διαμαντοπούλου που επισκέφθηκε τη Θεσσαλία. Στα χωριά του Kάμπου η πρώην υπουργός και πρώην Επίτροπος έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής, όχι μόνο από τη γενιά που την γνώριζε, τους παλαιότερους δηλαδή πασόκους, αλλά και από τους νεότερους που πήγαν κοντά της λόγω του ότι ως υπουργός Παιδείας είχε προσπαθήσει να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο σε αυτή τη χώρα. Οι στιγμές που έζησε ήταν πολύ συγκινητικές λέει, η ίδια, η οποία εντυπωσιάστηκε από την υποδοχή που της επεφύλαξαν. Αλλωστε και οι δημοσκοπήσεις αρχίζουν πλέον να δείχνουν προς εκείνη, καθώς ο κόσμος μαθαίνει για την υποψηφιότητά της.

Η περιοχή της Θεσσαλίας είναι χωρισμένη πολιτικά. Η βουλευτής και γραμματέας της ΚΟ Ευαγγελία Λιακούλη υποστηρίζει την εκλογή του κ. Δούκα και όχι τον κ. Ανδρουλάκη τον οποίο κάποτε χαρακτήριζε στη Βουλή «κραταιό Νικόλα». Τον απερχόμενο πρόεδρο, όμως, στηρίζει η κουμπάρα του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη, η πρώην βουλευτής Σούλα Μερεντίτη.

Σε πολιτικό επίπεδο ωστόσο οι τροχιοδεικτικές βολές αλληλοεκτοξεύονται με ιδιαίτερη ένταση. Η παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στου Ζωγράφου και τα όσα υποστήριξε μέσω της ομιλίας του για βαρόνους και βαρονίες έφεραν στον προσκήνιο την διαχρονική κόντρα που έχει με τη Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθηνών και υποψήφιας για την αρχηγία.

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «δεν θα πάρουν υπουργικούς θώκους κάποιοι παλιοί βαρόνοι του ΠΑΣΟΚ. Αν εκλεγώ θα πάμε σε περιφερικά συνέδρια και μετά θα πάμε σε ανοιχτό πολιτικό συνέδριο και θα καλέσουμε όλες τις κοινωνικές -το υπογραμμίζω- δυνάμεις προοδευτικές δυνάμεις για μία βαθιά προγραμματική συμφωνία. Δεν θα συμμετέχουν αυτοί που πλήγωσαν τη δημοκρατική παράταξη την έφεραν στα όρια της πολιτικής της επιβίωσης και είναι οι χρυσοί χορηγοί του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Η απάντηση ήρθε ευθύς αμέσως από την κυρία Γιαννακοπούλου που, ας μην το ξεχνάμε, ήταν εκείνη που αμφισβήτησε πρώτη τον κ. Ανδρουλάκη από τα πρώτα κιόλας λεπτά το βράδυ των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Η κυρία Γιαννακοπούλου απάντησε λέγοντας πως «ο κ. Ανδρουλάκης τοξικοποιεί (sic) το κλίμα όταν μιλάει για βαρόνους και πασαρέλες των συνυποψηφίων. Αν ο ίδιος ο κ. Ανδρουλάκης αισθάνεται βασιλιάς, τότε λογικό να φαντασιώνεται για βαρόνους που θέλουν να τον ρίξουν. Εγώ τουλάχιστον δεν νιώθω έτσι».

Η σκληρή απάντηση της Νάντιας Γιαννακοπούλου έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ίδια αισθάνεται ότι έχει στοχοποιηθεί από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και πιστεύει ότι αν εκλεγεί ξανά στο τιμόνι του κόμματος, δεν θα είναι προς όφελος της παράταξης. Αφήστε που και η ίδια θα βρεθεί στο πυρ το εξώτερον. Η Νάντια είναι το κόκκινο πανί για τον Νίκο, όπως ορισμένοι Παπανδρεικοί που δεν πιστεύουν τη μετάλλαξη που έχουν υποστεί ορισμένοι ΓΑΠικοί που κάνουν αγώνα υπέρ του προέδρου του κόμματος γιατί απλά θεωρούν ότι έχουν ηθική υποχρέωση απέναντί του.

