Πέθανε ο Χβαλντίμιρ, η αγαπημένη φάλαινα-«κατάσκοπος» των Νορβηγών

Ο Χβαλντίμιρ, μια φάλαινα μπελούγκα, που είχε εξάψει τη φαντασία των Νορβηγών το 2019, όταν εθεάθη στα ύδατα της χώρας να φορά ένα λουρί που φαινομενικά είχε σχεδιαστεί για κάμερα, βρέθηκε νεκρός το Σάββατο, σύμφωνα με μια ΜΚΟ που εργάστηκε για την προστασία της φάλαινας.

Ο Σεμπάστιαν Στραντ, ιδρυτής της Marine Mind, είπε ότι είδε τη νεκρή φάλαινα να επιπλέει κοντά στη Ρισαβίκα στη νοτιοδυτική Νορβηγία το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με τους New York Times.

Η αιτία του θανάτου του δεν ήταν αμέσως σαφής, είπε. Υπήρχαν σημάδια γύρω από τη φάλαινα που θα μπορούσαν να είχαν γίνει από πουλιά ή άλλα θαλάσσια ζώα.

«Είναι αποκαρδιωτικό», είπε ο Στραντ. «Άγγιξε τις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων εδώ στη Νορβηγία».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι προσπαθούσε να στείλει τον Χβαλντίμιρ σε μια εγκατάσταση όπου θα μπορούσε να διατηρηθεί για αρκετό καιρό ώστε να προσπαθήσει να προσδιορίσει την αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η φάλαινα είχε μήκος κοντά στα 14 πόδια και περίπου ζύγιζε περίπου 1,3 τόνους.

Ο Χβαλντίμιρ, το όνομα του οποίου είναι ένας συνδυασμός του «χβαλ», της νορβηγικής λέξης για τη φάλαινα, και του ονόματος Βαλντίμιρ, εντοπίστηκε στη βόρεια Νορβηγία το 2019, και αρχικά προκάλεσε ανησυχία στους ψαράδες.

Οι φάλαινες του είδους μπελούγκα τείνουν να μετακινούνται σε ομάδες και συνήθως κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές της Αρκτικής.

Ο Χβαλντίμιρ φορούσε στον λαιμό μια ειδική θήκη για κάμερα, γεγονός που έκανε τους ειδικούς να υποπτεύονται ότι είναι εκπαιδευμένη για κατάσκοπος από το ρωσικό Πολεμικό Ναυτικό.

Η φάλαινα έδειξε σημάδια εξημέρωσης και ήταν άνετη γύρω από τους ανθρώπους. Παρέμεινε σε πιο πολυσύχναστα νερά από ό,τι είναι τυπικό για μία μπελούγκα, προκαλώντας ανησυχία σε επιστήμονες, ακτιβιστές και ειδικούς για την τύχη της.

«Ήταν εντελώς εγκλιματισμένος στην ανθρώπινη κουλτούρα», είπε ο Στραντ, προσθέτοντας ότι φαινόταν πως η φάλαινα «ήταν αιχμάλωτη για μεγάλο μέρος της ζωής της».

