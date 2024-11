Μεγάλη ουκρανική επίθεση με drones στη Μόσχα

Η Ουκρανία εξαπέλυσε μια επίθεση με τουλάχιστον 32 drones εναντίον της Μόσχας νωρίς το πρωί της Κυριακής, τη μεγαλύτερη τέτοια επίθεση μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, με αποτέλεσμα μάλιστα να υπάρξουν περιορισμοί στη λειτουργία δύο αεροδρομίων στην περιοχή της πρωτεύουσας της Ρωσίας, όπως έκαναν γνωστό αξιωματούχοι της χώρας.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη διάρκεια της επίθεσης, για την οποία δεν δόθηκαν λεπτομέρειες από την πλευρά του Κιέβου.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ρωσίας (Rosaviatsia) ανέφερε πάντως σε επείγουσα ενημέρωσή της ότι «προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα με την ασφάλεια των πτήσεων των αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας, επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί στη λειτουργία των αεροδρομίων του Ντομοντέντοβο και του Ζούκοβο».

Σημειώνεται πως οι περιορισμοί στις πτήσεις τέθηκαν σε ισχύ από τις 7:30 το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας), ενώ δεν έγινε γνωστή η χρονική διάρκεια της εφαρμογής τους.

Russian media report a drone attack on Moscow region. Russian authorities claim 32 drones flew into the area. Two Moscow airports were closed for takeoff and landing. pic.twitter.com/4hfsd2nDOq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 10, 2024

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ανέφερε σε μία πρώτη ενημέρωση πως μια ντουζίνα drones καταρρίφθηκαν στις περιοχές Ράμενσκογε και Κολομένσκι, περιφερειακά της ρωσικής πρωτεύουσας, όπως επίσης και στην πόλη Ντομοντέντοβο, νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Η περιοχή Ράμενσκογε, σε απόσταση 45 χλμ. νοτιοανατολικά του Κρεμλίνου, είχε βρεθεί στο στόχαστρο των Ουκρανών και τον Σεπτέμβριο, σε μια ακόμη μεγάλη ουκρανική επίθεση κατά της Μόσχας, όταν η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε την κατάρριψη 20 drones.

Aftermath of UAV attack in Moscow region. Earlier, authorities claimed that all drones had been “shot down.” pic.twitter.com/uPJISxUFe9 — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2024

Το πρωί της Κυριακής οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις χρειάστηκε να καταρρίψουν συνολικά 70 ουκρανικά drones που πετούσαν πάνω από τη ρωσική επικράτεια, ανέφερε σε δικό του απολογισμό το υπουργείο Αμυνας, αναφερόμενο σε κύματα επιθέσεων με drones και σε άλλους στόχους πλην της Μόσχας.

Συγκεκριμένα, το Κίεβο στόχευσε έξι περιοχές της ρωσικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, της Τούλας, του Μπριάνσκ, της Καλούγκα, της Αριόλ, αλλά και περιοχών του Κουρσκ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε ό,τι αφορά το πλήγμα στο Μπριάνσκ, η ουκρανική πλευρά γνωστοποίησε πως στοχοθετήθηκε αποθήκη οπλισμού στην εν λόγω περιφέρεια, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκρήξεις και πυρκαγιά στο σημείο.

Russian media report that a 1060th support center of the Russian armed forces in Bryansk was under a drone attack last night. pic.twitter.com/ViX4iWqcAv — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 10, 2024

«Τα αποτελέσματα μιας αντικειμενικής αξιολόγησης αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο εστίες φωτιάς στην περίμετρο της στρατιωτικής εγκατάστασης, αλλά και ενδείξεις μιας δευτερεύουσας έκρηξης. Μέχρι τις 6:00 το πρωί, μια μεγάλη φωτιά έκαιγε ακόμη στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν» σημείωσαν σε σχετική ενημέρωσή τους οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας.

Ukraine strikes ammunition depots in Russia’s Bryansk region. At least 8 explosions were recorded, resulting in two ignition points within the military unit and subsequent detonations. pic.twitter.com/IYaMhHsfd0 — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2024

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή επίθεση με drones δέχθηκε και η Ουκρανία – τέτοιες επιδρομές λαμβάνουν χώρα σχεδόν κάθε βράδυ.

Η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας δήλωσε πως κατέρριψε 62 από τα 145 ρωσικά drones που εξαπέλυσε η Ρωσία.

Προειδοποίηση Σίρσκι για κλιμάκωση του πολέμου Λίγες ώρες νωρίτερα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας της Ουκρανίας, στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι, δήλωνε ότι το Κίεβο αντιμετωπίζει αυξανόμενες δυσκολίες στον πόλεμο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν στο ανατολικό μέτωπο και βορειοκορεατικά στρατεύματα είναι έτοιμα να συμμετάσχουν στην εκστρατεία του Κρεμλίνου. Αναφερόμενος στην επικοινωνία του με τον αμερικανό στρατηγό Κρίστοφερ Καβόλι, επικεφαλής του διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την Ευρώπη (U.S. European Command ή EUCOM), ο Σίρσκι επεσήμανε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δέχονται επιθέσεις σε τομείς στρατηγικής σημασίας, δυόμισι και πλέον χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. Σε σχετική ανάρτησή του ο ουκρανός στρατηγός σημείωσε μάλιστα πως η κατάσταση στα μέτωπα των μαχών παραμένει δύσκολη και εμφανίζει «σημάδια κλιμάκωσης». «Ο εχθρός, αξιοποιώντας το αριθμητικό του πλεονέκτημα, συνεχίζει τις επιθέσεις και επικεντρώνει τις προσπάθειές του στις περιοχές του Ποκρόβσκ και του Κουράχοβε» προσέθεσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας της Ουκρανίας. Οι ρωσικές δυνάμεις επιδιώκουν να θέσουν υπό τον πλήρη έλεγχό τους τις ανατολικές περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, καταλαμβάνοντας τη μία κοινότητα μετά την άλλη καθώς προελαύνουν προς τον κρίσιμο κόμβο του Ποκρόβσκ. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας της Ουκρανίας ενημέρωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι περίπου 40 μάχες διεξήχθησαν τις προηγούμενες ώρες στα περίχωρα του Κουράχοβε, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την πόλη. Ολα αυτά εν μέσω αναφορών στη Δύση ότι η Βόρεια Κορέα έχει στείλει στρατεύματα στη σύμμαχο Ρωσία. «Εχουμε πολλές αναφορές ότι βορειοκορεάτες στρατιώτες ετοιμάζονται να συμμετάσχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων» υπενθύμισε ο Σίρσκι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επίσης καταγγείλει ότι περίπου 11.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στη Ρωσία, συγκεκριμένα στην περιφέρεια Κουρσκ (νότια), όπου ουκρανικές δυνάμεις εισέβαλαν αιφνιδιαστικά τον περασμένο Αύγουστο. Τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο υπουργός Αμυνας Ρούστεμ Ουμέροφ υποστήριξαν ότι οι βορειοκορεατικές δυνάμεις ενεπλάκησαν πρόσφατα σε μάχες με ουκρανικά στρατεύματα. Οι ΗΠΑ αποτελούν τον μεγαλύτερο προμηθευτή όπλων στην Ουκρανία, αλλά η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές έχει εγείρει αμφιβολίες σχετικά με τη συνέχιση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

