Ουκρανία: «Βυθίσαμε ρωσικό υποβρύχιο στην Κριμαία»

Την βύθιση ενός ρωσικού υποβρυχίου στην περιοχή της Κριμαίας ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός. Οπως μεταδίδει το BBC, πρόκειται για το «Rostov-on-Don», ένα επιθετικό υποβρύχιο κλάσης kilo που καθελκύστηκε το 2014, το οποίο χτυπήθηκε από πύραυλο ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Σεβαστούπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του βρετανικού δικτύου, ήταν ένα από τα τέσσερα υποβρύχια που διαχειρίζεται ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας, ικανό να εκτοξεύει πυραύλους κρουζ Kalibr. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει σχολιάσει.

«Ένα ρωσικό υποβρύχιο πήγε στον βυθό της Μαύρης Θάλασσας. Οι ουκρανικές αμυντικές δυνάμεις επιτέθηκαν με επιτυχία στο επιθετικό υποβρύχιο B-237 «Rostov-na-Donu» στο λιμάνι της Σεβαστούπολης. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, το υποβρύχιο βυθίστηκε. Μεγάλη δουλειά, πολεμιστές. Τα ψάρια της Μαύρης Θάλασσας θα απολαύσουν το νέο τους σπίτι», ήταν η ειρωνική ανακοίνωση των ουκρανικών αμυντικών δυνάμεων στο Χ.

Ο στρατός της Ουκρανίας λέει ότι επιτέθηκε και κατέστρεψε ένα ρωσικό υποβρύχιο ενώ ήταν αγκυροβολημένο σε λιμάνι στην κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας.

