Ουκρανία: Σφοδροί βομβαρδισμοί των Ρώσων στο Κίεβο και άλλες πόλεις

Η Ρωσία εξαπέλυσε κύματα πυραυλικών πληγμάτων εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων το πρωί της Τετάρτης, την ώρα που οι Ουκρανοί πήγαιναν στις δουλειές τους, ενώ συντρίμμια όπλων που καταρρίφθηκαν έχουν προκαλέσει διακοπή της ηλεκτροδότησης σε τμήματα της πρωτεύουσας.

Κύματα εκρήξεων συγκλόνισαν το Κίεβο στη διάρκεια της επίθεσης, που είναι η πρώτη του Φεβρουαρίου, με τα αντιαεροπορικά συστήματα να αναλαμβάνουν δράση για να καταστρέψουν τους πυραύλους, ανέφερε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν στην περιοχή Ντιπρόφσκιι, κατά μήκος του ποταμού Δνείπερου, πρόσθεσε.

another morning of russian culture in Ukraine.

Kyiv 💔 pic.twitter.com/A9PCSB4DOS — вареничок.eristavi 🇺🇦🏳️‍🌈 (@maksymeristavi) February 7, 2024

Ολόκληρη η Ουκρανία βρισκόταν σε συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές από τις 6 το πρωί με την ουκρανική πολεμική αεροπορία να προειδοποιεί για κίνδυνο ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων σε όλη τη χώρα.

Οι πρώτες εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο λίγο πριν από τις 7 το πρωί.

⚡️Consequences of this morning’s Russian missile attack on Ukraine: 📍Kharkiv: shelled with S-300 missiles. Civilian infrastructure targeted. 📍Mykolaiv: attacked with Shahed UAVs and air-launched missiles. As a result, over 20 residential buildings were damaged. 1 person was… pic.twitter.com/sYyIZSx3Hw — UNITED24 Media (@United24media) February 7, 2024

Η κλίμακα της επίθεσης, η οποία διήρκεσε ώρες, δεν έγινε αμέσως γνωστή.

Η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, η DTEK, ανακοίνωσε πως μέρος της περιοχής Ντνιπρόφσκιι δεν έχει ηλεκτρικό. Ο Κλίτσκο δήλωσε πως συντρίμμια ρωσικού πυραύλου, που καταρρίφθηκε, προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές υψηλής τάσης.

Ο Ολεχ Σινεχούμποφ, κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρκόβου στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσε πως ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν υποδομές και στην πόλη του Χαρκόβου, το διοικητικό κέντρο της περιοχής, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και στο Μικολάιβ, όπου σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας άνθρωπος και κάηκαν 20 κατοικίες.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News