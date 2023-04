Ολλανδία: Πυρηνική βόμβα υπέστη ζημιά σε αεροπορική βάση

Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων αποκάλυψε ότι μία πυρηνική βόμβα υπέστη ζημιά σε ολλανδική αεροπορική βάση κατά τη μεταφορά της.

Τα μέλη της ομοσπονδίας βρήκαν μία φωτογραφία που δείχνει τρεις αμερικανούς στρατιώτες και έναν με πολιτικά να εξετάζουν τη ζημιά σε μία βόμβα Β61, σαν αυτή που οι Αμερικανοί φυλάσσουν σε έξι αεροπορικές βάσεις στην Ευρώπη.

Το πίσω τμήμα της βόμβας φαίνεται να γέρνει προς τα αριστερά ενώ λείπει ένας από τους τέσσερις «έλικες». Μία ροζ κολλητική ταινία καλύπτει πιθανή ζημιά στην ουρά της.

Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων είναι μία δεξαμενή σκέψης για τη διεθνή πολιτική και ιδρύθηκε το 1946 από επιστήμονες που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Μανχάταν για την κατασκευή των πρώτων ατομικών βομβών που έριξαν οι ΗΠΑ στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Στόχος των επιστημόνων μελών της, είναι να χρησιμοποιήσουν την επιστημονική ανάλυση για να μειωθεί ο κίνδυνος μιας πυρηνικής καταστροφής.

Η ομοσπονδία ανέφερε ότι εντόπισε τη φωτογραφία σε ένα εκπαιδευτικό φυλλάδιο που δημοσίευσε για τους φοιτητές το Εθνικό Εργαστήριο του Λος Αλαμος, στις ΗΠΑ. Η ημερομηνία του συμβάντος είναι άγνωστη.

Με βάση στοιχεία που βρήκαν κατά την αποκωδικοποίηση της φωτογραφίας, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η βόμβα βρισκόταν στην αεροπορική βάση στο Βόλκελ της Ολλανδίας και είναι μία από τις 100 περίπου B61 πυρηνικές βόμβες που βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Αγνωστη παραμένει η αιτία της ζημιάς. Ισως χτυπήθηκε από κάποιο όχημα ή στη διάρκεια της μεταφοράς της με το ειδικό ασανσέρ που μεταφέρει τα όπλα στον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο της βάσης.

Ο Χανς Κρίστενσεν, πρόεδρος της ομοσπονδίας, που συνέταξε την αναφορά για τη βόμβα, είπε ότι ίσως να μην είναι αληθινή αλλά εκπαιδευτική. Αν όμως είναι αληθινή, θα πρόκειται για το πρώτο γνωστό ατύχημα με πυρηνικά όπλα σε αεροπορική βάση της Ευρώπης.

Did USAF have a nuclear weapons accident at Volkel Air Base in the Netherlands? An image of a damaged B61 bomb might be from inside a shelter at the base. https://t.co/7QUDn7VyyT@julianborger asked but USAFE and LANL did not deny. https://t.co/A6LKu7jtkZ pic.twitter.com/oE6qdNvAPp

— Hans Kristensen (@nukestrat) April 3, 2023