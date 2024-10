Οι Pink Floyd μοσχοπούλησαν τα δικαιώματα των τραγουδιών τους

Στους στίχους του κλασικού τραγουδιού τους, «Money», από το θρυλικό άλμπουμ «The Dark Side of the Moon», οι Pink Floyd χαρακτήριζαν το χρήμα ως «έγκλημα». Μισό αιώνα αργότερα, όμως, το βρετανικό ροκ συγκρότημα απέσπασε το χρηματικό ποσό-ρεκόρ των 361 εκατομμυρίων ευρώ από τη δισκογραφική εταιρεία Sony Music, σε μια συμφωνία για την πώληση του καταλόγου των τραγουδιών τους.

Η λίστα των συνθέσεών τους ήταν μια από τις πιο περιζήτητες στη μουσική βιομηχανία, με αλλεπάλληλες απόπειρες δημοπρασίας της να έχουν καταρρεύσει στο παρελθόν. Η συμφωνία πώλησής της, που επετεύχθη αυτή την εβδομάδα, κλείνει ένα κεφάλαιο πολυετών διαφωνιών ανάμεσα στα τρία εν ζωή μέλη της μπάντας σχετικά με τα δικαιώματα των δημοφιλών τραγουδιών της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου, η τελευταία απόπειρα πώλησης του καταλόγου των συνθέσεων των Pink Floyd το 2022 κατέρρευσε ξαφνικά, λόγω των χρόνιων διαφωνιών ανάμεσα στα μέλη του συγκροτήματος, που εδώ και δεκαετίες ανταλλάσσουν δημόσιες κατηγορίες, πολλές εκ των οποίων έχουν καταλήξει στις αίθουσες των δικαστηρίων.

Η προ διετίας δημοπρασία είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον μουσικών μεγαθηρίων και επενδυτών, όπως οι δισκογραφικές εταιρείες Warner Music και BMG, και η βρετανική ομάδα διαχείρισης μουσικών δικαιωμάτων Hipgnosis, αλλά εκτροχιάστηκε από την ακραία έριδα ανάμεσα στους δύο συνθέτες του συγκροτήματος – του 81χρονου μπασίστα, Ρότζερ Γουότερς, και του 78χρονου κιθαρίστα, Ντέιβιντ Γκίλμουρ.

Η συμφωνία ακούγεται ότι περιλαμβάνει την ηχογραφημένη μουσική των Pink Floyd, καθώς και το όνομα του συγκροτήματος, αλλά και την χρησιμοποίηση των προσώπων των μελών τους –πιθανώς μέσω της χρήσης προγραμμάτων Τεχνητής Νοημοσύνης– σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Η κορωνίδα της λίστας που περιλαμβάνεται στη συμφωνία, είναι αναμφίβολα το άλμπουμ «The Dark Side of the Moon» του 1973, που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ των καταλόγων επιτυχιών, με 900 συνολικά εβδομάδες παραμονής στο Top-200 των δίσκων του επίσημου καταλόγου του περιοδικού Billboard – κατακτώντας έτσι τον τίτλο του ροκ άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών στις ΗΠΑ.

Η διαχρονικότητά του θεωρείται φαινόμενο στα χρονικά της ροκ μουσικής, καθώς οι συνεχείς επανακυκλοφορίες του εξαντλούνται από τρεις γενιές μουσικόφιλων, ενώ σύσσωμοι οι μουσικοκριτικοί το χαρακτηρίζουν αριστούργημα. Αναμφίβολα, το άλμπουμ ανέβασε το ποσό της συμφωνίας με τη Sony Music, ειδικά καθώς η αξία των μουσικών καταλόγων έχει αυξηθεί απότομα την τελευταία δεκαετία, χάρη στην ανάπτυξη των υπηρεσιών ροής.

Πέραν του «The Dark Side of the Moon», οι Pink Floyd διαθέτουν έναν τεράστιο κατάλογο εμπορικών άλμπουμ, με διεθνείς επιτυχίες όπως τα τραγούδια «Money», «Comfortably Numb», και «Wish You Were Here». Το διπλό θεματικό άλμπουμ τους «The Wall» του 1979 πούλησε περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα και ήταν στην κορυφή των αμερικανικών charts για 15 εβδομάδες – ενώ οδήγησε και στην ομότιτλη αριστουργηματική ταινία του σκηνοθέτη Αλαν Πάρκερ.

Το μουσικό αρχείο των Pink Floyd ήταν ένας από τους λίγους μεγάλους καταλόγους που ήταν ακόμα διαθέσιμοι προς πώληση. Η Sony Music –πολύ δραστήρια σε αντίστοιχες δημοπρασίες– έχει επιτύχει συμφωνίες για την αγορά των δικαιωμάτων χρήσης της δισκογραφίας του Μπρους Σπρίνγκστιν και του Μπομπ Ντίλαν, που της προσφέρουν κέρδη από τις πλατφόρμες ροής όπως το Spotify, και από τη χρήση των τραγουδιών στο σινεμά, την τηλεόραση και σε διαφημίσεις.

Νωρίτερα φέτος η εταιρεία αγόρασε το 50% των μετοχών στον κατάλογο τραγουδιών του αείμνηστου Μάικλ Τζάκσον, για ένα ποσό που ξεπερνά τα 550 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, έχει αποκτήσει τα δικαιώματα της δισκογραφίας των Queen, για ένα ποσό που φημολογείται ότι ήταν ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ – το μεγαλύτερο για τέτοιου είδους εμπορική συμφωνία.

Τον περασμένο Ιούλιο, ο όμιλος ιδιωτικών κεφαλαίων Apollo επένδυσε ένα ποσό ύψους 840 εκατομμυρίων ευρώ στην Sony Music, ώστε να την βοηθήσει στην εξαγορά περαιτέρω δισκογραφικών καταλόγων διάσημων μουσικών. Αλλά η Sony δεν είναι η μοναδική εταιρεία που ξοδεύει σημαντικά χρηματικά ποσά σε συμφωνίες για την απόκτηση μουσικών καταλόγων.

Η ομάδα διαχείρισης μουσικών δικαιωμάτων Hipgnosis Songs Fund ξόδεψε περισσότερα από 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για τα δικαιώματα των τραγουδιών του βετεράνου της ροκ, Νιλ Γιανγκ, του συγκροτήματος Red Hot Chili Peppers από την Καλιφόρνια και πολλών άλλων. Ωστόσο, η επιχείρηση δυσκολεύτηκε να ανακτήσει τις επενδύσεις της, και τελικά εξαγοράστηκε φέτος από τον αμερικανικό επενδυτικό όμιλο Blackstone.

