Οι Ουκρανοί έβαλαν στόχο πυρηνικό εργοστάσιο – 104 drones εναντίον ρωσικών υποδομών

Πυρηνικό εργοστάσιο ήταν ανάμεσα στους στόχους μεγάλης κλίμακας ουκρανικής επίθεσης με drones εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών και ενεργειακών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης και αξιωματούχους, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν μη επανδρωμένο εναέριο όχημα εφόρμησης που προσπάθησε να πλήξει πυρηνικό εργοστάσιο στη ρωσική περιφέρεια Σμολένσκ, η οποία γειτονεύει με τη Λευκορωσία, ανέφερε ο κυβερνήτης Βασίλι Ανόχιν μέσω Telegram.

Το συγκεκριμένο πυρηνικό εργοστάσιο, που έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στη βορειοδυτική Ρωσία, συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο το γραφείο Τύπου της μονάδας.

Days after Russia’s third largest oil refinery is taken down by Ukrainian drones, the fourth largest is taken down by Ukrainian drones..

Russia’s Kstovo Refinery has operated since 1958, and with a $975 million renovation in 2010, capacity 17,000,000 tons/year.

No more. pic.twitter.com/B2ta4uaZng

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 29, 2025