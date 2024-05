Οι Δεύτεροι Δελφικοί Διάλογοι εστιάζουν στη μετα-ανθρώπινη εποχή

Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024, στις 17:30, ξεκινούν στο Συνεδριακό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ) στους Δελφούς οι Δεύτεροι Δελφικοί Διάλογοι, οι οποίοι θα συνεχιστούν και το Σάββατο 22 Ιουνίου. Η εκδήλωση θα κλείσει με στρογγυλή τράπεζα.

«Εχοντας ως βάση ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα του αρχαίου διεθνούς κόσμου, τους Δελφούς, την έδρα του Μαντείου του Απόλλωνα, οι Δελφικοί Διάλογοι έχουν σκοπό να συμβάλουν στη διερεύνηση, την κατά το δυνατόν διάγνωση και διαύγαση σημαντικών θεμάτων, τα οποία πρόκειται να συνεχίσουν να απασχολούν την ανθρωπότητα στο άμεσο, διαφαινόμενο και στο μέτρο του δυνατού προβλεπόμενο μέλλον» σημείωσε στη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε την Τετάρτη 22 Μαΐου ο πρόεδρος του Ε.Π.Κε.Δ, καθηγητής του Πανεπιστημίου Harvard, Παναγιώτης Ροϊλός, μην παραλείποντας να αναφέρει ότι πέρυσι τους Δελφικούς Διαλόγους παρακολούθησαν διαδικτυακά περί τις 90.000 άνθρωποι από όλον τον κόσμο – «μια πρωτοφανής επιτυχία».

«Πενήντα χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, οι δραστηριότητες του Κέντρου εστιάζονται στην ευρύτερη θεματική της δημοκρατίας. Οι συμμετέχοντας στους Δελφικούς Διαλόγους είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι – κάποιοι από αυτούς ανήκουν στους πιο επιδραστικούς διανοητές διεθνώς στον χώρο του στοχασμού περί τεχνολογίας. Ολοι τους είναι πρωτοπόροι στον χώρο της διερεύνησης του μετα-ανθρώπινου, που ως έννοια αλλά και ως αντικείμενο φιλοσοφικής, κριτικής σκέψης, στοχασμού αλλά και πολιτιστικής δημιουργίας βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος» συνέχισε ο κ. Ροϊλός, για να καταλήξει: «Η έννοια του μετα-ανθρώπινου, στην οποία εστιάζονται οι Δεύτεροι Δελφικοί Διάλογοι, έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο η δραματική τεχνολογική εξέλιξη που γίνεται με πρωτόγνωρους ρυθμούς μεταβάλλει την ίδια την υπόσταση, την οντολογία του ανθρώπου, το τι σημαίνει άνθρωπος».

Με τη σειρά του, ο διευθυντής του Ε.Π.Κε.Δ, καθηγητής Ανδρέας Γκόφας, ανέφερε: «Το όραμα του ιδρυτή του Κέντρου, Κωνσταντίνου Καραμανλή, ήταν διττό. Να δημιουργηθεί στους Δελφούς ένα παγκόσμιο πνευματικό κέντρο και να δημιουργηθούν στο 100 στρεμμάτων κτήμα των Δελφών περίπτερα από τις χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης, ούτως ώστε μια βόλτα στο Κέντρο Δελφών να συνιστά έναν περίπατο στον σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Εχουμε αρχίσει να συζητάμε, εν όψει του 2027, που συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση του Κέντρου, πώς θα μπορέσουμε να αναβιώσουμε αυτό το κομμάτι του οράματός του που, μεταξύ άλλων, θα συνιστά το Κέντρο επισκέψιμο σε καθημερινή βάση».

Ο κ. Γκόφας αναφέρθηκε και στην έκθεση «Pablo Picasso. Ο ιδιοφυής αγωνιστής της τέχνης και της δημοκρατίας», που φιλοξενείται στους Δελφούς, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια από τις πιο πετυχημένες, αν όχι η πιο επιτυχημένη με όρους επισκεψιμότητας, έκθεση του Ε.Π.Κε.Δ: «Περισσότερα από 1.500 παιδιά σχολείων έχουν επισκεφθεί την έκθεση το τελευταίο δεκαήμερο».

«Μέσα από αυτή την έκθεση θέλησα να αναδειχτούν οι δύο πολύ δυνατές εκφράσεις της τέχνης του Πικάσο, η χαρακτική και η κεραμική» είπε στη συνέχεια ο επιμελητής της έκθεσης, Τάσης Μαυρωτάς. «Ο Πικάσο είναι ένας καλλιτέχνης πληθωρικός, χαλκέντερος. Εχουν καταλογογραφηθεί 16.000 δημιουργίες του, ζωγραφικά έργα και σχέδια. Αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και τώρα δεν μπορεί κανείς να δώσει τον ακριβή αριθμό των έργων του. Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη με πανανθρώπινα μηνύματα, που μιλά για την Τέχνη και τη Δημοκρατία».

«Θα διαβάσουμε ένα βιβλίο για τον Πικάσο, το οποίο, ακόμα κι αν δεν είσαι θαυμαστής όλων των περιόδων του έργου του, μπορεί να σε κάνει να τον αγαπήσεις. Ενα πάρα πολύ αξιόλογο βιβλίο, που εξηγεί για ποιο λόγο και πώς έφτασε στην αφαίρεση, και μάλιστα σε πρώτο πρόσωπο, σαν να μιλάει ο ίδιος» δήλωσε αμέσως μετά η Κάρμεν Ρουγγέρη, η οποία αφηγείται ένα παραμύθι εμπνευσμένο από τη ζωή του μεγάλου ζωγράφου στο πλαίσιο των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (26/5/24, Δελφοί).

Η εφετινή θεματολογία

Οι Δεύτεροι Δελφικοί Διάλογοι προεκτείνουν τη θεματική των Πρώτων και εστιάζονται στην μετάβαση των κοινωνιών προς την τεχνολογικά καθοριζόμενη μετα-ανθρώπινη εποχή. Σημαντικά ερωτήματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν τα εξής:

1) Πώς η μετάβαση αυτή θα επαναπροσδιορίσει βασικές δομές και λειτουργίες της δημοκρατίας και τη σχέση των πολιτών με κέντρα λήψης αποφάσεων;

2) Ποιοι είναι οι σχετικοί πιθανοί κίνδυνοι πολιτιστικής, κοινωνικής και πολιτικής ομογενοποίησης και ποδηγέτησης της ετερότητας;

3) Πώς διαμορφώνεται η διαλεκτική εντόπιων πολιτισμικών παραδόσεων και πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης;

4) Με ποιους τρόπους οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα δικαιώματα του ανθρώπου μπορούν να διασφαλισθούν εν όψει των δραματικά εξελισσόμενων και ευρέως εφαρμοζόμενων τεχνολογικών μηχανισμών ελέγχου των πολιτών και των επιλογών τους;

5) Πώς ανθρωπιστικές αξίες και ιδανικά μπορούν να επηρεάσουν την «ψηφιακή ηθική» (digitalethics) και το αντίστροφο;

6) Μπορούμε να προβλέψουμε τις αλλαγές που οι εξελίξεις στην ψηφιακή τεχνολογία και στην Τεχνητή Νοημοσύνη (π.χ. deepfakes) θα επιφέρουν σε μέχρι τώρα εδραιωμένες οντολογικές και επιστημολογικές κατηγορίες»;

Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της EurolifeFFH, δήλωσε σχετικά:

«Πριν από έναν χρόνο ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, αυτόν τον σπουδαίο οργανισμό που αποτελεί φάρο του ελληνικού πολιτισμού και ταυτόχρονα έναν παγκόσμιας εμβέλειας πυρήνα σκέψης και προώθησης του διαλόγου. Η υποστήριξή μας έδωσε τη δυνατότητα στην άξια ομάδα του Κέντρου να υπηρετήσει απρόσκοπτα την αποστολή της και να διοργανώσει μια σειρά από δράσεις διεθνούς ακτινοβολίας, που προσφέρουν στην πνευματική ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

»Για εμάς στη Eurolife FFH αξία έχει να αποτελούμε καταλύτη για θετική επίδραση στις ζωές των ανθρώπων, τόσο μέσα από τα ασφαλιστικά μας προϊόντα, όσο και μέσα από τα κοινωνικά μας προγράμματα. Ως ένας μεγάλος οργανισμός που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, θεωρούμε καθήκον μας να επιστρέφουμε στο κοινωνικό μας σύνολο μέρος της αξίας που δημιουργούμε μέσα από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα.

»Με μεγάλο κομμάτι της αξίας αυτής να επενδύεται στον πολιτισμό. Και επί τούτου χρησιμοποιώ τον όρο “επένδυση”, καθώς αν, ως άτομα, οργανισμοί και κοινωνίες αφιερώσουμε χρόνο, κόπο και πόρους στον πολιτισμό, μόνο κερδισμένοι μπορούμε να βγούμε. Με μεγάλη μας χαρά στεκόμαστε για δεύτερη συνεχή χρονιά δίπλα στο έργο του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, με τη βεβαιότητα πως η υποστήριξή μας στις δράσεις του θα δώσει σε ακόμα περισσότερους συνανθρώπους μας την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τη δημιουργική σκέψη».

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, μετά τα εγκαίνια της έκθεσης «PABLO PICASSO. Ο ιδιοφυής αγωνιστής της τέχνης και της δημοκρατίας μέσα από σπάνιες αφίσες και κεραμικά του», που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 11 Μαΐου, συνεχίζει το πρόγραμμα των εκδηλώσεών του για το 2024 οργανώνοντας τον Ιούνιο τους Δεύτερους Δελφικούς Διαλόγους και τη Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Οι Δεύτεροι Δελφικοί Διάλογοι τελούν υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

21-23 Ιουνίου

Ομιλία με θέμα: «Δημοκρατία και Πολιτισμός στην εποχή του μετα-ανθρώπινου»

Ομιλητές:

Rosi Braidotti, Distinguished University Professor Emerita, Utrecht University

Melani Cammett, Clarence Dillon Professor of International Affairs, Department of Government, Director, The Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University

Martin Crowley, Professor of Modern French Thought and Culture, University of Cambridge

Luciano Floridi, Founding Director, Digital Ethics Center, Yale University

Kate Hayles, Distinguished Research Professor, University of California, Los Angeles

Patrice Maniglier, Αssociate Professor, Université Paris Nanterre

Panagiotis Roilos, George Seferis Professor of Modern Greek Studies and Professor of Comparative Literature, Harvard University, President of the European Cultural Delphi Centre

11 Μαΐου-10 Ιουνίου

«Εκθεση Πάμπλο Πικάσο. Ο ιδιοφυής αγωνιστής της τέχνης και της δημοκρατίας μέσα από

σπάνιες αφίσες και κεραμικά του»

Επιμελητής: Τάκης Μαυρωτάς, θεωρητικός και κριτικός τέχνης

Αίθουσα Εκθέσεων Ε.Π.Κε.Δ., Δελφοί.

Κυριακή 26 Μαΐου, 11:30 11.30

«Μια Κυριακή με τον Πικάσο»

Η Κάρμεν Ρουγγέρη και η Χριστίνα Κουλουμπή αφηγούνται ένα παραμύθι εμπνευσμένο από τη ζωή του μεγάλου ζωγράφου.

Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου, Δελφοί

16-29 Ιουνίου

Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών, 6η περίοδος

Θέμα: Culture, Politics and Societies in Transition

Ε.Π.Κε.Δ. Δελφοί

Διδάσκοντες:

Glenda Carpio, Powell M. Cabot Professor of American Literature and Professor of African and African American Studies, Harvard University

Martin Crowley, Professor of Modern French Thought and Culture, University of Cambridge

Justin M. Weir, Curt Hugo Reisinger Professor of Slavic Languages and Literatures and Professor of Comparative Literature, Harvard University

Με την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αλλες εκδηλώσεις

Ημερίδα: Πολιτισμός και Δημοκρατία. Η παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Συνδιοργάνωση: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Ιδρυμα«Κωνσταντίνος Καραμανλής»

22 Μαΐου, Αθήνα

Συνέδριο με θέμα: Η επιστημονική και πολιτιστική διπλωματία της Ελλάδας από τις αρχές του 20ού αιώνα ως τις μέρες μας

Συνδιοργάνωση: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Friedrich-Alexander-UniversitätErlangen-Nürnberg, Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου

22-24 Ιουλίου, Δελφοί

Εικαστική έκθεση: MAYO, Αντώνης Μαλλιαράκης 1905-1990. Από τη μόνιμη συλλογή του Ε.Π.Κε.Δ.

Συνδιοργάνωση: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Δήμος Κάσου, Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά.

15 Νοεμβρίου -15 Δεκεμβρίου, Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Ημερίδα με θέμα: Βυζαντινοί Δελφοί

Συνδιοργάνωση: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών.

Φθινόπωρο 2024

Ημερίδα με θέμα: Η ιαπωνική παράδοση στο αρχαιοελληνικό δράμα

Συνδιοργάνωση: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Δραματική Σχολή Ωδείου Αθηνών

Φθινόπωρο 2024

Τους Δελφικούς Διαλόγους θα παρακολουθήσουν επιλεγμένοι αριστούχοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και σημαντικές εξέχουσες προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, της έρευνας και της παιδείας.

Οι Διάλογοι θα μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο, ενώ τα πρακτικά τους θα δημοσιευτούν σε ειδική έκδοση.

Ζωντανή αναμετάδοση

Ιστοσελίδα: eccd.gr/ekdiloseis/delfikoi-dialogoi-2024, eccd.gr/en/events/delphi-dialogues-2024

Facebook: fb.com/europeanculturalcentredelphi

Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Η RosiBraidotti είναι φεμινίστρια φιλόσοφος και ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στην Ολλανδία, πρωτοπόρος στο χώρο της φιλοσοφίας της τεχνολογίας και του μετα-ανθρώπινου. Είναι κάτοχος πτυχίων φιλοσοφίας από το ANU και τη Σορβόννη και επίτιμη διδάκτωρ των Πανεπιστημίων του Ελσίνκι (2007) και τουLinkoping (2013). Είναι επίτιμο μέλος της Αυστραλιανής Ακαδημίας Ανθρωπιστικών Επιστημών (FAHA) και επίσης μέλος της AcademiaEuropaea. Το 2022 της απονεμήθηκε το ερευνητικό βραβείο Humboldt για τη δια βίου συμβολή της στην επιστήμη. Κυριότερες δημοσιεύσεις: Nomadic Subjects (2011a), καιNomadic Theory(2011b), The Posthuman (2013), Posthuman Knowledge (2019),Posthuman Feminism (2022), The Posthuman Glossary (2018) καιMore Posthuman Glossary (2022).

Η Melani Cammett είναι καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Διακυβέρνησης (Government Department) και διευθύντριατου Weatherhead Center for International Affairs στο ΠανεπιστήμιοΧάρβαρντ. Στα βιβλία της περιλαμβάνονται τα The Oxford Handbook on Politics in Muslim Societies (σε συνεπιμέλεια με την Pauline Jones, 2022), Compassionate Communalism: Welfare and Sectarianism in Lebanon (2014), A Political Economy of the Middle East (σε συνεργασία με τους Ishac Diwan, Alan Richards και John 2015), The Politics of Non-State Social Welfare in the Global South (σε συνεργασία με τη Lauren Morris MacLean, 2014) και Globalization and Business Politics in North Africa (2007). Η έρευνά της εστιάζεται στις πολιτικές ταυτότητας, την ανάπτυξη, τη μετανάστευση και τον αυταρχισμό στη Μέση Ανατολή και αλλού.

Ο MartinCrowley είναι καθηγητής σύγχρονης γαλλικής σκέψης και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, όπου είναι επίσης AnthonyL. LysterFellow και διευθυντής του ΤμήματοςΣύγχρονων και ΜεσαιωνικώνΓλωσσών και Λογοτεχνιών στο Queens’ College του Cambridge. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του είναι το Accidental Agents: Ecological Politics Βeyond the Human. Είναι ο εκδότης του περιοδικού FrenchStudies.

Ο LucianoFloridi, ιδρυτής και διευθυντής του Κέντρου Ψηφιακής Ηθικής και καθηγητής στο Πρόγραμμα Γνωσιακής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Yale, είναι παγκοσμίως γνωστός ως μία από τις πιο έγκυρες φωνές της σύγχρονης φιλοσοφίας, ιδρυτής της φιλοσοφίας της πληροφορίας και ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ψηφιακής επανάστασης. Τα περισσότερα από 300 έργα του για τη φιλοσοφία της πληροφορίας, την ψηφιακή ηθική, την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης και τη φιλοσοφία της τεχνολογίας έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Το 2022 ανακηρύχθηκε ιππότης του Μεγάλου Σταυρού OMRI για το θεμελιώδες έργο του στη φιλοσοφία.

Η Katherine Hayles είναι ομότιμη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ΛοςΆντζελες, και στοΠανεπιστήμιο Duke. Είναι η ερευνήτρια η οποία εισήγαγε την έννοια και τον όρο του «μετα-ανθρώπινου» στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Η έρευνά της επικεντρώνεται στις σχέσεις κριτικής σκέψης, επιστήμης και τεχνολογίας στον 20ό και 21ο αιώνα. Μεταξύτωνβιβλίωντης περιλαμβάνονται τα Postprint: Books and Becoming Computational (2021), Unthought: The Power of the Cognitive Nonconscious (2017) και How We Think: Digital Media and Contemporary Technogenesis (2015). Γιαταβιβλίατηςέχειτιμηθείμε πολλά βραβεία, όπωςτα: βραβείο Rene Wellekγια το καλύτερο βιβλίοκριτικήςθεωρίας για το How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Literature, Cybernetics and Informatics, και το βραβείο Suzanne Langer Award για το βιβλίο της Writing Machines. Εχει αναγνωριστεί με πολλές ερευνητικές διακρίσεις και βραβεία, μεταξύ των οποίων δύο υποτροφίες NEH, ένα Guggenheim, μια υποτροφία Rockefeller Residential Fellowship στο Bellagio και δύο προεδρικές ερευνητικές υποτροφίες του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας. Είναι μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών. Επί του παρόντος εργάζεται στο έργο Technosymbiosis: Futures of the Human.

Ο Patrice Maniglier διδάσκει στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Paris Nanterre (Παρίσι, Γαλλία). Φοίτησε στην Ecole Normale Supérieure (Παρίσι). Το έργο του επεκτείνεται σε διάφορα πεδία έρευνας: ιστορία της γαλλικής φιλοσοφίας του 20ού αιώνα, φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών (γλωσσολογία, ανθρωπολογία, ψυχανάλυση), αισθητική (θεωρία κινηματογράφου και σύγχρονη τέχνη) και πιο πρόσφατα επιστήμες συστημάτων Γης (Earthsystemsciences). Υπερασπίζεται μια ιστορική επανερμηνεία καθώς και μια σύγχρονη επανενεργοποίηση του «στρουκτουραλισμού». Πιο πρόσφατα, η συνεργασία του με τον σπουδαίο γάλλο φιλόσοφο Bruno Latour (1947-2022) τον οδήγησε στην υπεράσπιση μιας πλουραλιστικής αντίληψης της «Γης» που στηρίζεται σεδομιστικές έννοιες, υποστηρίζοντας ότι η Γη είναι ταυτόχρονα μία και πολλαπλή. Συχνά συμμετέχει σε δημόσιες συζητήσεις στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης (LeMonde, Libération, France Inter, France Culture, κ.λπ.). Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων, μεταξύ των οποίων τα La Vie énigmatique des signes: Saussure et la naissance du structuralisme (2006), La Perspective du Diable, Figurations de l’espace et philosophie, de la Renaissance à Rosemary’s Baby (2010), Foucault at the movies (2018), La Philosophie qui se fait (2019), La Terre, le philosophe et le virus, Bruno Latour expliqué par l’actualité (2021), Sœurs, Pour une psychanalyse féministe (2023).

Ο Παναγιώτης Ροϊλός είναι καθηγητής Ελληνικών Σπουδών και Συγκριτικής Κριτικής Θεωρίας και Γραμματολογίας, κάτοχος της Εδρας «Γιώργος Σεφέρης» στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο είναι ερευνητικός εταίρος στο Mindade Gunzburg Center for European Studies, καθώς και στο Weatherhead Center for International Affairs, όπου έχει συνιδρύσει (2007) και συνδιευθύνει το Σεμιναριακό Πρόγραμμα Cultural Politics. Οι διεθνείς διακρίσεις για το ερευνητικό έργο του συμπεριλαμβάνουν το For schungsstipendiumfürerfahrene Wissenschaftler του Alexandervon Humboldt Foundation και επίτιμο διδακτορικό από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Εχει συγγράψει και επιμεληθεί 10 βιβλία, συμπεριλαμβανομένων των μονογραφιών Towards a Ritual Poetics (2003; co-author) Amphoteroglossia: A Poetics of the Twelfth-Century Medieval Greek Novel(2005), C. P. Cavafy: The Economics of Metonymy (2009), και τους τόμους Medieval Greek Storytelling: Fictionality and Narrative in Byzantium (editor, 2014)καιFrom Byzantium to the Early Greek Enlightenment: Books, Writers, and Ideologies in Early Modern Greek Contexts (Late 15th–Early 18th C.; editor, 2024). Αυτή την περίοδο ολοκληρώνει τα βιβλία Neomedieval Metacapitalism και Postclassical Imaginaries: A Cognitive Anthropology of Late Antique and Byzantine Phantasia.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News