Ο Χάρισον Φορντ στο πλευρό της Κάμαλα: Μην το ξανακάνετε, μην ψηφίσετε ξανά τον Τραμπ

Ηρθε η ώρα του Ιντιάνα Τζόουνς. Αλλά και του Χαν Σόλο. Κανείς δεν μένει αμέτοχος σε αυτήν την ύστατη μάχη για την ψυχή της αμερικανικής δημοκρατίας. Ο Χάρισον Φορντ, ηθοποιός-θρύλος, που έχει παίξει στο σινεμά τον πρόεδρο των ΗΠΑ και έχει ενσαρκώσει δύο από τους πιο αγαπημένους κινηματογραφικούς ήρωες της Εβδομης Τέχνης, τον πρωταγωνιστή της κινηματογραφικής σειράς του «Indiana Jones», αλλά και τον αντισυμβατικό ήρωα του σύμπαντος του «Star Wars», πρωταγωνιστεί τώρα στις αμερικανικές εκλογές.

Σε ένα βίντεο 89 δευτερολέπτων, ο Χάρισον Φορντ εξέφρασε την υποστήριξή του στην Καμάλα Χάρις για την προεδρία των ΗΠΑ, προτρέποντας παράλληλα τους αμερικανούς ψηφοφόρους «να μην κάνουν ξανά» το ίδιο λάθος, δηλαδή να μην ψηφίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο αειθαλής Φορντ, στα 82 του, ένωσε τη φωνή του με εκείνη των Τέιλορ Σουίφτ, Αρνολντ Σβαρτσενέγκερ και Μάρθα Στιούαρτ, υποστηρίζοντας το Δημοκρατικό Κόμμα ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Harrison Ford: When dozens of former members of the Trump administration are sounding alarms saying ‘For God’s sake, don’t do this again,’ you have to pay attention. They’re telling us something important. I’ve got one vote, same as anyone else, and I’m going to use it to move… pic.twitter.com/C4m4x2Y2qv

