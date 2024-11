Μέση Ανατολή: Συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα

Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, με εκατέρωθεν πλήγματα από το Ισραήλ και από τον Λίβανο και με τις προσδοκίες για κατάπαυση του πυρός να εξανεμίζονται για άλλη μια φορά.

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, έγινε γνωστό ότι το κεντρικό Ισραήλ χτυπήθηκε από βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 19 άνθρωποι.

Τα βλήματα είχαν στόχο την επαρχία Σαρόν, όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία. Σύμφωνα με τον στρατό της χώρας, τα δύο αναχαιτίστηκαν αλλά το ένα κατέπεσε στην περιοχή.

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη υποστηρίζοντας ότι έπληξε βάση της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας Πληροφοριών κοντά στο Τελ Αβίβ.

Το Reuters αναφέρει πως οι προοπτικές κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και των εχθρών του ναυαγούν για άλλη μια φορά.

Την Παρασκευή, έγιναν νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, όπου σκοτώθηκαν 68 άνθρωποι.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι σκότωσαν τον ανώτερο αξιωματούχο της Χαμάς Ιζ αλ-Ντιν Κασάμπ στην πόλη Χαν Γιουνίς της νότιας Γάζας, περιγράφοντάς τον ως ένα από τα τελευταία επιζώντα υψηλόβαθμα στελέχη της οργάνωσης, που ήταν υπεύθυνα για τον συντονισμό με άλλες ομάδες στη Γάζα.

🔴ELIMINATED: Izz al-Din Kassab, Head of National Relations in Hamas’ Political Bureau

Kassab was a member of Hamas’ political bureau and was responsible for national relations within the organization, overseeing the coordination and connection between Hamas and other terrorist… pic.twitter.com/yITeHUE5s2

— Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2024