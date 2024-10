Μάχες σώμα με σώμα στον Λίβανο – Ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών

Την ώρα που μαίνονται οι μάχες IDF-Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, ενεργοποιείται η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να παρασχεθεί συνδρομή προς έλληνες πολίτες που επιθυμούν να αποχωρήσουν από το Λίβανο.

Οι ενδιαφερόμενοι, αναφέρεται στη σχετική ανακοινωση του υπουργείου, μπορούν να επικοινωνούν με το Προξενικό Γραφείο της πρεσβείας της Ελλάδας στη Βηρυτό, στο τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης (+961) 71 593659 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail: [email protected]

Παράλληλα, μπορούν να καλούν στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας του υπουργείου Εξωτερικών: (+30) 210-3681350 και (+30) 210-3681730.

Οπως επιβεβαιώθηκε από αμφότερες τις πλευρές, την Τετάρτη σημειώθηκαν μάχες «σώμα με σωμα» στο έδαφος του νότιου Λιβάνου μεταξύ δυνάμεων του ισραηλινού στρατού και μελων της Χεζμπολάχ.

Οι IDF (Israel Defense Forces) έκαναν λόγο για σειρά εμπλοκών «από κοντινή απόσταση» κατά τις οποίες «εξουδετερώθηκαν δεκάδες τρομοκράτες και περισσότερες από 150 τρομοκρατικές υποδομές».

