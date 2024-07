Λίβανος: Το Ισραήλ σκότωσε έναν ακόμα διοικητή της Χεζμπολάχ

Ενας στρατιωτικός ηγέτης της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε την Τετάρτη από ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε η σιιτική εξτρεμιστική οργάνωση, σύμμαχος της Χαμάς, εν μέσω των φόβων για κλιμάκωση των συγκρούσεων στο μέτωπο αυτό.

Μια πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αυτός ήταν ο τρίτος υψηλόβαθμος στρατιωτικός ηγέτης που σκοτώνεται στον νότιο Λίβανο αφού ξεκίνησαν οι συγκρούσεις με τις ισραηλινές δυνάμεις, στις 8 Οκτωβρίου.

Στην ανακοίνωσή της η οργάνωση ανέφερε ότι «ο διοικητής Μοχάμεντ Νιμέχ Νάσερ (Χατζ Αμπου Νιμέχ), γεννηθείς το 1965, σκοτώθηκε στην κοινότητα Χαντάθα». Νωρίτερα, άλλη πηγή είπε στο AFP ότι ο Μοχάμεντ Νάσερ σκοτώθηκε από πλήγμα εναντίον ενός αυτοκινήτου στην Τύρο, σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα σύνορα και ότι ήταν «ο υπεύθυνος του ενός από τους τρεις τομείς του νοτίου Λιβάνου».

Το επίσημο λιβανέζικο πρακτορείο ΑΝΙ μετέδωσε ότι «ένα εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έβαλε στο στόχαστρο ένα αυτοκίνητο στον δρόμο αλ Χάους, στα ανατολικά της πόλης Τιρ», προσθέτοντας ότι σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι.

Στις 11 Ιουνίου, σε παρόμοιο πλήγμα στην Τζουάιγια, σκοτώθηκε ο Τάλεμπ Σάμι Αμπντάλα, διοικητής του ενός από τους τρεις τομείς του νοτίου Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ απάντησε σε αυτήν την επίθεση βομβαρδίζοντας το βόρειο Ισραήλ.

Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, Γιοάβ Γκάλαντ, δήλωσε νωρίτερα ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα είναι έτοιμες να αναλάβουν όποια δράση χρειαστεί εναντίον της Χεζμπολάχ, μολονότι η κυβέρνησή του θα προτιμούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων με την οργάνωση.

«Πλήττουμε πολύ σκληρά τη Χεζμπολάχ, καθημερινά και θα φτάσουμε στο σημείο της πλήρους ετοιμότητας, ώστε να κάνουμε όποια ενέργεια χρειαστεί στον Λίβανο ή να πετύχουμε μια διευθέτηση από θέση ισχύος. Προτιμούμε μια διευθέτηση αλλά αν αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων, θα ξέρουμε πώς να πολεμήσουμε», είπε ο Γκάλαντ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.

Η σιιτική ένοπλη οργάνωση του Λιβάνου απάντησε εκτοξεύοντας 100 ρουκέτες σε δύο στόχους του ισραηλινού στρατού ως αντίποινα για τον θάνατο του διοικητή της.

«Στο πλαίσιο της απάντησης στην επίθεση και τη δολοφονία που διέπραξε ο εχθρός» στην περιοχή της Τύρου, μαχητές της Χεζμπολάχ επιτέθηκαν με «100 ρουκέτες Κατιούσα» σε δύο ισραηλινές θέσεις στα υψώματα του Γκολάν, που προσαρτήθηκαν από το Ισραήλ».

Rockets are falling in open spaces all over the #Golan heights following the assassination of the Hezbollah top commander near Tyre, Lebanon. pic.twitter.com/JCukRg35ta

— Radio Australis (@freedom4UU) July 4, 2024