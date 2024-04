Κωνσταντινούπολη: Τουλάχιστον 27 νεκροί από φωτιά σε κτίριο

Πολύνεκρη πυρκαγιά ξέσπασε στο ισόγειο ενός 16ώροφου κτιρίου που χρησιμοποιείται ως νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στην περιοχή Γκαϊρέτεπε της Κωνσταντινούπολης, την Τρίτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξαιτίας της πυρκαγιάς έχασαν τη ζωή τους 27 εργάτες που συμμετείχαν σε εργασίες ανακαίνισης.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 13:00 της Τρίτης.

An under-construction nightclub in the Gayrettepe district was ablaze on Tuesday, with authorities working to establish the cause of the incident. pic.twitter.com/eb1eiwvV1U

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε έπειτα από έκρηξη κοντά στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου και τα άτομα που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κτίριο, εγκλωβίστηκαν.

Επί τόπου βρέθηκε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος είπε ότι δεν είχε κατατεθεί από την επιχείρηση καμία αίτηση για άδεια οικοδομής ή ανακαίνισης. «Είναι δύο ορόφους κάτω, οπότε (σ.σ. ο χώρος) δεν είναι ορατός. Δεν υπήρξε καταγγελία. Έγινε μια παράνομη παρέμβαση», τόνισε.

🇹🇷⚡ In Turkey, 15 dead and 8 injured, 7 of them in serious condition, following a fire in a building in Istanbul, according to the Istanbul Governor’s Office. pic.twitter.com/xsjHokvOy6

— War Watch (@WarWatchs) April 2, 2024