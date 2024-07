Κριμαία: Αποθήκη πυρομαχικών κατέστρεψαν οι Ουκρανοί

Ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, Μίκολα Ολεστσούκ, δήλωσε ότι ο στρατός πραγματοποίησε την Τρίτη μια «καταστροφική επίθεση» σε μια ρωσική αποθήκη πυρομαχικών στην κατεχόμενη από τη Μόσχα Κριμαία.

«Για μια ακόμη φορά, τα ουκρανικά αεροσκάφη που “καταστράφηκαν” από την εχθρική προπαγάνδα συνεχίζουν να εκτελούν επιτυχώς πολεμικές αποστολές», δήλωσε ο Ολεστσούκ με ανάρτηση του στο Telegram, αναφερόμενος σε μια ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Αμυνας ότι πέντε ουκρανικά στρατιωτικά αεροσκάφη καταστράφηκαν νωρίτερα σε αεροδρόμιο στην κεντρική περιοχή Πολτάβα.

Ο Ολεστσούκ δεν διευκρίνισε την ακριβή τοποθεσία, αλλά δημοσίευσε ένα βίντεο από το τοπικό κανάλι, Krymskiy Veter, στο Telegram που σχετίζεται με την Ουκρανία, το οποίο φέρεται να δείχνει την ουκρανική επίθεση στην Μπαλακλάβα, κοντά στη Σεβαστούπολη.

Yesterday’s Ukrainian missile strikes in the Crimea targeted the base of the former military unit 99375 (в/ч 99375), located in the settlement of Flotske near Balaklava.

It is believed that the facility was used for storage of Shahed-136/Geran-2 attack drones.

📍44.506831,… https://t.co/weQsVXutkF pic.twitter.com/YE2TaP0fR7

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) July 2, 2024