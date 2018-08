Εκκενώθηκε εμπορικό κέντρο στο Τορόντο – Αναφορές για πυροβολισμούς

Σε εμπορικό κέντρο του Τορόντο έσπευσε η Aστυνομία μετά από αναφορές για πυροβολισμούς.

Breaking: Police are responding to reports of shots fired at Yorkdale Shopping Mall in Toronto, Canada. pic.twitter.com/QQXJ7MjbY8 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 30, 2018

Οπως μετέδιδαν διεθνή Μέσα, το εμπορικό κέντρο Yorkdale Mall εκκενώθηκε μετά από πληροφορίες για πυροβολισμούς.

Multiple suspects #1-M/B/20's/black jacket(hoodie)/blue jeans #2-M/Mixed/20's/Skinny/5'9/black handgun. No injuries reported. Witnesses call 416-808-3200 @TPS32Div ^ma https://t.co/63qxJARsGl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) August 30, 2018

Σύμφωνα με το CBC δεν υπάρχουν τραυματίες.

Sounds of gunshots @yorkdalestyle Officers have confirmed a discharge in the area. Mall is being evacuated. Avoid the area @TPS32Div 1605887 ^ma — Toronto Police OPS (@TPSOperations) August 30, 2018

Η Αστυνομία φέρεται να αναζητά δύο δράστες γύρω στα 20 που είχαν στα χέρια τους πιστόλια. Ο ένας από τους υπόπτους φέρεται να φορά μαύρo φούτερ με κουκούλα και τζιν παντελόνι, ενώ ο δεύτερος περιγράφεται ως αδύνατος, ο οποίος κρατά ένα μαύρο πιστόλι.

People still in the mall (it looks like the Samsung store) with police #yorkdale pic.twitter.com/4eUVFwMehN — Mary Margaret Webster (@mootymoots) August 30, 2018

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στα social media πως άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι, ουρλιάζοντας.

Τόσο οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, όσο και η Πυροσβεστική και η Αστυνομία δεν έχουν κάνει αναφορά για τραυματισμούς.

Stuck inside the Yorkdale mall after shots rang out. A lot of panic and worry earlier but everyone calm. Am hearing this happened at the Starbucks location. #yorkdale pic.twitter.com/nDZ2VerZnY — Don Datta (@TheDonMud) August 30, 2018

«Κλειδώθηκα στην τουαλέτα του καταστήματός μου μαζί με τους πελάτες γιατί ακούστηκαν πυροβολισμοί», έγραψε χρήστης στο Twitter.