«Kaos»: Γιατί το Netflix έκοψε το σίριαλ των «θεών του Ολύμπου»

Οταν παίρνεις τηλέφωνο τον αδελφό σου, που λατρεύει τις μαύρες κωμωδίες, και τον Τζεφ Γκόλντμπλουμ επίσης, και βιάζεται να σου το κλείσει (γελώντας) γιατί βλέπει τον Δία στο «Kaos» και δεν θέλει να διακόψει, ψιλοσκάς γιατί δεν έχεις και εσύ συνδρομή στο Netflix. Ξαφνικά, λοιπόν, μαθαίνεις ότι η δημοφιλής κωμική σειρά, που είναι εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία, σταματά και ο δημιουργός της δηλώνει «πικραμένος» για την ακύρωσή της μετά από μία σεζόν. Γιατί, βρε παιδιά;

Ο Τσάρλι Κόβελ δημοσίευσε ένα μήνυμα στη σελίδα της εταιρείας παραγωγής Sister στο Instagram για τους θαυμαστές του «Kaos» οι οποίοι την τελευταία εβδομάδα εξέφρασαν την απογοήτευση και την οργή τους στο Netflix για το τσεκούρωμα της σειράς, γράφει στον Guardian η Νάντια Κομάμι.

«Φυσικά και είμαι στεναχωρημένος που δεν θα γυρίσουμε άλλο “Kaos”, αλλά δεν θέλω αυτά τα νέα να επισκιάσουν αυτό που κάναμε» αναφέρει στην ανάρτησή του ο δημιουργός της σειράς, «Είμαι απίστευτα τυχερός που συνεργάστηκα με ένα τόσο εξαιρετικά ταλαντούχο καστ και συνεργείο και είμαι εξαιρετικά περήφανος για τη σειρά μας. Σας ευχαριστώ απολύτως όλους τους εμπλεκόμενους: ήταν μια ομαδική, ηράκλεια προσπάθεια και ένα τεράστιο προνόμιο να δουλεύω μαζί σας».

Το «Kaos», μια σύγχρονη μοντέρνα αναπαράσταση της ελληνορωμαϊκής μυθολογίας οκτώ επεισοδίων, κυκλοφόρησε στο Netflix στα τέλη Αυγούστου. Πρωταγωνιστής είναι ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ, που υποδύεται έναν παρανοϊκό Δία ντυμένο με αθλητική φόρμα, ο οποίος τιμωρεί τον συνάδελφό του Προμηθέα (Στίβεν Ντιλέιν) αλυσοδένοντάς τον σε έναν γκρεμό, επειδή παρεμβαίνει στην κυριαρχία του.

Ο Προμηθέας ζητά τότε τη βοήθεια τριών ανθρώπων –της Ευρυδίκης (Ορόρα Περινό), της Αριάδνης (Λεϊλά Φαρζάντ) και του Καινέα (Μίσια Μπάτλερ)– για να ανατρέψουν τον Δία. Στη σειρά συμμετέχουν επίσης οι Τζάνετ ΜακΤιρ, Κίλιαν Σκοτ, Μπίλι Πάιπερ και Ντέιβιντ Θούλις.

Βρέθηκε στο Νο 3 των αγγλόφωνων σειρών με τις περισσότερες προβολές στο Netflix, ενώ η Λούσι Μάνγκαν στην πέντε αστέρων κριτική της στον Guardian ανέφερε ότι πρόκειται για «μια επανεφεύρεση της ελληνικής μυθολογίας, που είναι λεπτή και περίπλοκη, πνευματώδης, αυστηρή, εξαιρετικά έξυπνη, αστεία και βίαιη».

Θαυμαστές της σειράς δήλωσαν, δε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι πρόωρες ακυρώσεις στερούν από τους θεατές την ευκαιρία να δουν την ιστορία να αναπτύσσεται και να φτάνει σε ένα τέλος. Ενα αίτημα για τη συνέχιση του «Kaos» έχει συγκεντρώσει χιλιάδες υπογραφές.

«Είναι απογοητευτικό», έγραψε ένας θαυμαστής, «το “Kaos” μόλις που πρόλαβε να πετάξει. Εχει ένα εκλεκτό καστ, απίστευτη ποικιλομορφία και μια ανατροπή της ελληνικής μυθολογίας. Η δεύτερη σεζόν θα ήταν εκρηκτική. Αν το Netflix δεν πρόκειται να επιτρέψει στο περιεχόμενό του να αναπτυχθεί, ας το δώσει σε άλλη πλατφόρμα. Μόλις άρχισε!»

Ενας άλλος είπε: «Το “Kaos” θα μπορούσε να συνεχιστεί για πολλές σεζόν. Πλούσιο πηγαίο υλικό, με το οποίο είναι εξοικειωμένο το παγκόσμιο κοινό. Μια φρέσκια και συναρπαστική ερμηνεία του αρχικού υλικού. Φανταστική υποκριτική, σκηνοθεσία, κάστινγκ, σενάριο, μοντάζ, κινηματογράφηση. Δεν καταλαβαίνω».

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω μιας διαγραμμένης πλέον ανάρτησης της Περινό στο Instagram όπου η ηθοποιός έγραφε: «Πονάει». Η ίδια είπε πως όταν την κάλεσαν για το κάστινγκ «δεν μπορούσα να πιστέψω ότι κάποιος με ΕΙΔΕ. Ενα κορίτσι που δεν είναι μόνο μειονότητα αλλά και επιζώσα σεξουαλικής κακοποίησης, και μου λες ότι κάποιος πιστεύει ότι θα μπορούσα να είμαι από τις πρωταγωνίστριες μιας σειράς, να έχω ατζέντη, τη δική μου αποστολή και να είμαι αρκετά επιθυμητή ώστε να προκαλώ το ερωτικό ενδιαφέρον όχι μόνο ενός εκπληκτικού ανθρώπου αλλά δύο; Το άξιζα αυτό;»

Ο Κόβελ, γνωστός για την τηλεοπτική προσαρμογή του «The End of the F***ing World», για το Netflix επίσης, είχε οραματιστεί τη σειρά ως ένα τόξο τριών κύκλων, ενώ παλαιότερα είχε δηλώσει ότι το φινάλε της πρώτης σεζόν έθετε αρκετά πιθανά σενάρια για μελλοντικές συνέχειες.

Ωστόσο, ενώ το ντεμπούτο της σειράς ήταν ελπιδοφόρο (3,4 εκατ. προβολές την πρώτη εβδομάδα και 5,9 εκατ. προβολές τη δεύτερη), τα ποσοστά τηλεθέασης μειώθηκαν κατά 43% την τρίτη εβδομάδα, στα 3,4 εκατ. και πάλι, και την τέταρτη εβδομάδα στα 2,2 εκατ., σημειώνει η Κομάμι στον Guardian. Περίπου την ίδια περίοδο, δε, το Netflix άλλαξε τον τίτλο της σειράς από «Kaos: Season 1» σε απλά «Kaos», υπονοώντας ότι δεν θα συνεχιζόταν.

Σύμφωνα με το Forbes, η πτώση ευθυγραμμίστηκε με άλλες πρόσφατες σειρές που ακυρώθηκαν από το Netflix, του οποίου οι αποφάσεις ανανέωσης βασίζονται κυρίως στην τηλεθέαση των πρώτων 28 ημερών από την έναρξη μιας σειράς. Και η πλατφόμα δίνει σημαντική έμφαση στη διατήρηση της δέσμευσης.

Οταν το What’s On Netflix συνέκρινε την εξέλιξη της τηλεθέασης του «Kaos» από εβδομάδα σε εβδομάδα με εκείνη άλλων σειρών, που έχουν ανανεωθεί από την πλατφόρμα («Supacell», «The Gentlemen», «My Life With the Walter Boys»), φάνηκε ότι το «Kaos» είχε μείνει πίσω.

Ωστόσο οι ακυρώσεις δεν είναι αποκλειστικά πρόβλημα του Netflix, παρατηρεί η Κομάμι. Η Disney+ όχι μόνο ακύρωσε το sequel της σειράς «Willow» μετά από μία σεζόν, αλλά την αφαίρεσε και από την πλατφόρμα, απόφαση την οποία –σύμφωνα με το Collider– ο σεναριογράφος χαρακτήρισε ως «απολύτως σκληρή».

Γράφοντας στο i, η δημοσιογράφος Ρέιτσελ Σιτζί δήλωσε ότι το streaming «υποτίθεται ότι θα έφερνε επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τηλεόραση» και ότι όποιος έκανε μετρήσεις των προβολών του «Kaos» «με τον παλιό τρόπο» είχε επιφέρει, κατά λάθος, ένα φονικό χτύπημα στη σειρά. «Δείτε συνεχόμενα (Binge), λέει το Netflix, αλλιώς…».

Ο Κόβελ απέτισε φόρο τιμής στους φίλους του «Kaos» για «την αγάπη και τον ενθουσιασμό» τους. Δήλωσε: «Η ελπίδα μου τώρα είναι ότι ο κόσμος θα εξακολουθήσει να ανακαλύπτει και να απολαμβάνει τη σειρά. Υποθέτω ότι υπάρχουν κάποιοι πιθανοί θαυμαστές εκεί έξω που ίσως χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να τη βρουν, οπότε σας παρακαλώ να συνεχίσετε να μιλάτε για το “Kaos”, εάν σας άρεσε».

