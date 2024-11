Σιγή: Πέθανε ο τεράστιος Κουίνσι Τζόουνς

Λίγοι άνθρωποι μπορούσαν να λένε ότι διαμόρφωσαν τη σύγχρονη μουσική –ο Κουίνσι Τζόουνς δεν χρειαζόταν καν να το πει, μιλούσαν οι δημιουργίες του, το soundtrack της εποχής μας. Ο αμερικανός μουσικός και βεβαίως ο μουσικός παραγωγός υπό το μαγικό άγγιγμα του οποίου ηχογραφήθηκαν αμέτρητες και συγκλονιστικές επιτυχίες στον χώρο του παγκόσμιου πενταγράμμου μεταπολεμικά –από το «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον ως «Το Χαμόγελο της Τζοκόντας» του Μάνου Χατζιδάκι–, δεν είναι πια μαζί μας. Αφησε την τελευταία του πνοή στα 91 του, καθώς ο 20ός αιώνας μας αφήνει κι αυτός σιγά σιγά.

Την είδηση του θανάτου του Κουίνσι Τζόουνς δημοσιοποίησε ο ατζέντης του, Αρνολντ Ρόμπινσον, ο οποίος ανέφερε ότι έφυγε από τη ζωή γαλήνια, την Κυριακή, στο σπίτι του στο Μπελ Αιρ.

«Απόψε, με τις καρδιές μας γεμάτες αλλά ραγισμένες, πρέπει μοιραστούμε το νέο ότι ο πατέρας και αδελφός μας Κούνσι Τζόουνς έφυγε. Και μολονότι είναι μια απίστευτη απώλεια για την οικογένειά μας, χαιρόμαστε για τη σπουδαία ζωή που έζησε και ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει άλλος σαν αυτόν», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

Οντως είναι δύσκολο να σκεφτείς ότι μπορεί να υπάρξει άλλος σαν τον Κουίνσι Τζόουνς. Με μια σταδιοδρομία που διήρκησε κοντά 75 χρόνια, με 28 βραβεία Grammy, να θεωρείται μέγας μουσικός –μεταξύ των σημαντικότερων της τζαζ σύμφωνα με το Time– αλλά παράλληλα αυτό το ταλέντο του να ανταγωνίζεται την οξυδέρκεια και την ανώτερη αντίληψη του μουσικού παραγωγού.

Ως παραγωγός, ο Τζόουνς ήταν πίσω από την ηχογράφηση του «We Are The World» το 1985, πίσω από τα ασύλληπτα ρεκόρ πωλήσεων του «Thriller» του Τζάκσον –αλλά και τα άλμπουμ του τελευταίου «Off the wall» και «Bad»–, πίσω από την υπέροχη μεταμόρφωση της Νάνας Μούσχουρη σε τραγουδίστρια της τζαζ στα 60s, πίσω από την αναγέννηση του Φρανκ Σινάτρα με τη σουίνγκ εκδοχή του «Fly me to the moon». Πίσω σχεδόν από όλα τα σημαντικά της αμερικανικής μουσικής βιομηχανίας.

Υπήρχε βέβαια και ο Κουίνσι Τζόουνς του σινεμά. Συνέθεσε τις μουσικές για περισσότερες από 50 ταινίες, μεταξύ των οποίων το θρυλικό φιλμ «Heat of the Night», το «The Color Purple» and και το «Ληστεία α λα ιταλικά».

