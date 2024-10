Ιράν: Εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων έπληξε το Ισραήλ

Εικόνες από δορυφόρους έδειξαν ότι στις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, επλήγησαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου παρασκευάζονταν μείγματα στερεών καυσίμων για βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με δύο αμερικανούς ερευνητές.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν ο Ντέιβιντ Ολμπράιτ, πρώην επιθεωρητής όπλων του ΟΗΕ, ο οποίος ηγείται σήμερα του Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας και ο Ντέκερ Eβελεθ, ερευνητής που συνεργάζεται με το CNA, ένα κέντρο μελετών στην Ουάσινγκτον.

Οπως δήλωσαν στο Reuters, το Ισραήλ έπληξε το Παρτσίν, ένα τεράστιο συγκρότημα στρατιωτικών εγκαταστάσεων κοντά στην πρωτεύουσα του Ιράν. Ο Eβελεθ ανέφερε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν επίσης την τοποθεσία Χοτζίρ στα περίχωρα της Τεχεράνης, όπου βρίσκεται εργοστάσιο κατασκευής πυραύλων.

Το Reuters είχε μεταδώσει τον Ιούλιο ότι στο Χοτζίρ γίνονταν εργασίες για σημαντική επέκταση των εγκαταστάσεων.

Ο Eβελεθ τόνισε ότι τα ισραηλινά πλήγματα είναι πιθανό να «περιόρισαν σημαντικά την ικανότητα μαζικής παραγωγής πυραύλων του Ιράν».

Satellite images of the aftermath of the hits on a secret facility in Parchin, Iran. pic.twitter.com/RGAphEwYjM

— Dana Levi דנה🇮🇱🇺🇸 (@Danale) October 26, 2024