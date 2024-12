ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Ουισκόνσιν – Πέντε νεκροί

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ τη Δευτέρα, έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο στο Μάντισον του Ουισκόνσιν, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος δράστης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Tο περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο που βρίσκεται στη διεύθυνση 4901 East Buckeye Road, ενώ οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για «πολλούς τραυματίες». Στο σημείο βρίσκεται το χριστιανικό σχολείο «Abundant Life», ένα ιδιωτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν περίπου 400 μαθητές, όλων των βαθμίδων.

«Εχουν αναφερθεί πολλοί τραυματισμοί», έγραψε νωρίτερα η αστυνομία του Μάντισον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπως ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, τουλάχιστον πέντε άτομα διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο, ενώ μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και παιδιά.

Ο δράστης είναι νεκρός και το σχολείο έχει ήδη εκκενωθεί, μετέδωσε το ABC News, επικαλούμενο την αστυνομία του Μάντισον, η οποία πιστεύει ότι ο δράστης ήταν μαθητής του εν λόγω σχολείου.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι Αρχές έχουν απαγορεύσει την κυκλοφορία στην περιοχή.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη μαζική κινητοποίηση των Αρχών, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, ασθενοφόρων και οχημάτων της Πυροσβεστικής.

🚨 #BREAKING: Numerous injuries and fatalities have been reported after a shootıng at Abundant Life Christian School in Wisconsin

It’s unclear exactly who the victims are or if the shooter is still at large, but the emergency response is very heavy. pic.twitter.com/iEXdV7BoK5

— Nick Sortor (@nicksortor) December 16, 2024

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, έχει ήδη ενημερωθεί για το συμβάν.

Σημειώνεται πως το 2024, έχουν σημειωθεί 322 περιστατικά με πυροβολισμούς σε σχολεία στις ΗΠΑ, με τον αριθμό να αποτελεί τον δεύτερο υψηλότερο από το 1966. Το 2023, είχαν καταγραφεί 349 αντίστοιχα περιστατικά.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News