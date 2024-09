ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Τζόρτζια – Αναφορές για θύματα

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη σε λύκειο στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, όπως μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το δίκτυο MSNBC έδωσε τον παραπάνω απολογισμό. Αλλα ΜΜΕ έκαναν λόγο για «πολλούς τραυματίες», επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες.

Μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, στο λύκειο Απαλάτσι της πόλης Γουίντερ.

Το σχολικό συγκρότημα έχει τεθεί σε lockdown, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Fox 5 Atlanta.

Οι τραυματίες δέχονται τις πρώτες βοήθειες στο σημείο από διασώστες, σύμφωνα με εικόνες που προβλήθηκαν από το ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπάροου έκανε λόγο για ένα «εν εξελίξει συμβάν με πυροβολισμούς» στο λύκειο με αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

