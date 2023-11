ΗΠΑ: Μπερδεύτηκε ο Μπάιντεν κατά την κατάθεση στεφάνου – του είπαν πού να σταθεί

Ο Τζο Μπάιντεν χρειάστηκε την βοήθεια της τιμητικής φρουράς για να βρει πού θα σταθεί στη διάρκεια της κατάθεσης στεφάνων στο στρατιωτικό νεκροταφείο του Αρλινγκτον, το Σάββατο.

Ο αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε μπερδεμένος στην τελετή που έγινε προς τιμή των βετεράνων.

Αφού κατέθεσε το στεφάνι, ο 80χρονος Μπάιντεν έκανε μερικά βήματα προς τα δεξιά του, προτού γυρίσει πίσω προς το στεφάνι, όπου ο φρουρός με τα λευκά γάντια του υπέδειξε να γυρίσει πίσω και να σταθεί στο σωστό σημείο δίπλα στην Κάμαλα Χάρις.

Το περιστατικό έδωσε τροφή σε όσους θεωρούν ότι ο αμερικανός πρόεδρος είναι πολύ μεγάλος για να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN στις αρχές Νοεμβρίου, μόλις το 25% των Αμερικανών ψηφοφόρων πιστεύει ότι ο Μπάιντεν έχει την πνευματική οξύτητα και αντοχή για να υπηρετήσει μια δεύτερη θητεία, έναντι 53% για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τελευταία φαίνεται να συναγωνίζεται τον αντίπαλό του σε γκάφες.

Νωρίτερα τον Νοέμβριο, ο πρόεδρος έκανε με αυτοπεποίθηση τζόγκινγκ προς ένα βήμα στη Φιλαδέλφεια, πριν σκοντάψει καθώς ανέβαινε τα σκαλιά.

Ο Μπάιντεν προσπάθησε να διασκεδάσει το περιστατικό πιάνοντας «θεατρικά» τα κάγκελα.

Νωρίτερα φέτος, άλλαξε η σκάλα από την οποία κατεβαίνει από το Air Force One με μία πιο μικρή και σταθερή, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος φαινόταν να παραπατά συχνά στα σκαλιά.

Τον Ιούνιο, ο Μπάιντεν σκόνταψε σε έναν σάκο άμμου και έπεσε κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης στην ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Τον ίδιο μήνα, σε ομιλία του, υποσχέθηκε να κατασκευάσει έναν σιδηρόδρομο από «τον Ειρηνικό μέχρι τον Ινδικό Ωκεανό».

Biden looks confused as usual after laying a wreath at the Tomb of the Unknown Soldier pic.twitter.com/m7wKqJLoUV

— Tim Young (@TimRunsHisMouth) November 11, 2023