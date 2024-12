Η ουκρανική μυστική υπηρεσία δολοφόνησε ρώσο ειδικό όπλων

Ενας ρώσος εμπειρογνώμονας όπλων, ο οποίος εμπλέκεται στον εκσυγχρονισμό των ρωσικών πυραύλων κρουζ, δολοφονήθηκε κοντά στη Μόσχα, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ. Ο Μιχαήλ Σάτσκι ήταν υπεύθυνος για την αναβάθμιση των ρωσικών πυραύλων Kh-59 και Kh-69, καθώς και για την ενσωμάτωση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης σε drones. Ηταν αναπληρωτής γενικός σχεδιαστής του Γραφείου Σχεδιασμού MARS της Ρωσίας, μια κρατική οντότητα που αποτελεί τμήμα της Rosatom.

Ο Σάτσκι, σύμφωνα με τους Times, πυροβολήθηκε θανάσιμα στο πάρκο Κουζμίνσκι, περίπου 20 χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο, από έναν άγνωστο που τράπηκε σε φυγή. Ο ιστότοπος Ukrainska Pravda ανέφερε ότι η δολοφονία έγινε από την GUR, την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

«Οποιος εμπλέκεται στην ανάπτυξη της ρωσικής στρατιωτικής βιομηχανίας και υποστηρίζει τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είναι νόμιμος στόχος», ανέφερε στον Kyiv Independent μια ουκρανική πηγή από τον αμυντικό τομέα.

Ο Αλεξάντερ Νεβζόροφ, εξόριστος ρώσος αντιπολιτευόμενος, δημοσίευσε τη φωτογραφία ενός άνδρα, που έμοιαζε με τον Σάτσκι, να κείτεται νεκρός στο αιματοβαμμένο χιονισμένο έδαφος. Εικάζεται ότι ο Σάτσκι σκοτώθηκε σε μικρή απόσταση από το σπίτι του.

‼️ BREAKING: A top official who was engaged in modernization of cruise missiles has been eliminated in Moscow

Mikhail Shatsky, the Deputy Chief Designer of the KB “Mars” design bureau and Head of the Software Department, was killed in Moscow. He was involved in modernizing Kh-59… pic.twitter.com/7DNezaoQoS

— NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2024