«Η Γκρέτα και η πίτσα»: Συνελήφθη ο πρώην kickboxer Aντριου Τέιτ στη Ρουμανία

Λίγες ώρες μετά τη διαδικτυακή επίθεσή του στην ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, ο γνωστός από την παρουσία του στα ρινγκ αλλά και στα social media, πρώην kickboxer, Αντριου Τέιτ, συνελήφθη για sex trafficking, απαγωγή και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών.

Για τη σύλληψη του αποκλεισθέντεντος από σχεδόν όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαιτίας των «κηρυγμάτων» μισογυνισμού, ομοφοβίας και χυδαίας επίδειξης πλούτου, Αντριου Τέιτ, ήταν αρκετό ένα κουτί πίτσας που «πρόδωσε» ότι βρισκόταν στη Ρουμανία. Κατά την επιδρομή των δυνάμεων της ρουμανικής αστυνομίας στη πολυτελή βίλα του, συνελήφθη μαζί του και ο αδελφός του, Τρίσταν.

Ο αμερικανοβρετανός πρώην kikckboxer (γεννήθηκε στις ΗΠΑ, αλλά μεγάλωσε στο Λούτον) ερευνάται από τη Διεύθυνση Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας (DIICOT) και πλέον τα αδέλφια Τέιτ φέρονται να ανακρίνονται ως ύποπτοι για σύσταση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος.

Εφοδος έγινε και στο σπίτι μιας αστυνομικού που επίσης φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα του Τέιτ.

Βάσει του εντάλματος σύλληψης και οι τρεις συλληφθέντες θα παραμείνουν υπό κράτηση και ανάκριση για ένα 24ωρρο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο 36χρονος Τέιτ και οι συγκατηγορούμενοί του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «σύσταση οργανωμένου κυκλώματος που χρησιμοποιούσε κορίτσια για την παραγωγή πορνογραφικών ταινιών».

«Φαίνεται ότι δημιούργησαν μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος με σκοπό τη στρατολόγηση, τη στέγαση και την εκμετάλλευση γυναικών αναγκάζοντάς τες να δημιουργήσουν πορνογραφικό περιεχόμενο. Θα είχαν κερδίσει σημαντικά χρηματικά ποσά», ανέφεραν οι ρουμάνοι εισαγγελείς.

Τα αδέρφια Τέιτ είχαν ανακριθεί και τον περασμένο Απρίλιο, όταν η αστυνομία βρήκε δύο κορίτσια τα οποία ισχυρίστηκαν ότι κρατούνταν παρά τη θέλησή τους και εξαναγκάστηκαν σε σεξουαλικές πράξεις.

Ηταν η περίοδος που ο Αντριου Τέιτ είχε στήσει επιχείρηση με cam-girls (κοπέλες που συνδέονται μέσω ειδικών πλατφορμών στο διαδίκτυο και αλληλεπιδρούν με τους χρήστες που τις παρακολουθούν να κάνουν στριπτίζ και να συνομιλούν μαζί τους μέσω chat). O ίδιος μάλιστα αστειευόταν ότι ζει στη Ρουμανία επειδή όπως έλεγε, είναι λιγότερο πιθανό να κατηγορηθεί για βιασμό εκεί.

Αμφότερα τα αδέλφια είχαν αφεθεί τότε ελεύθερα, η έρευνα ωστόσο συνεχίζονταν και στις 29 Δεκεμβρίου έγινε η αστυνομική έφοδος στην πολυτελή οικία τους.

Εκπρόσωπος του Αντριου Τέιτ δήλωσε στη Daily Mirror ότι «προς το παρόν δεν μπορούμε να δώσουμε λεπτομέρειες προς το παρόν σχετικά με τις αναφορές ότι έχουν συλληφθεί. Ο Αντριου και ο Τρίσταν Τέιτ τρέφουν τον μέγιστο σεβασμό για τις ρουμανικές αρχές και θα βοηθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο για να διαλευκανθεί η υπόθεση».

The winners of 2022 are Elon Musk and Andrew Tate. These two men reshaped the internet and life for the better.

Ο Αντριου Τέιτ με τους χιλιάδες θαυμαστές και followers (δείτε πάνω μία από τις χαρακτηριστικές αναρτήσεις-εγκώμιο προς το πρόσωπό του) παρά τον αποκλεισμό του από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπου πάντως ακόμη κυκλοφορούν βίντεο με δηλώσεις του, είδε να του περνούν χειροπέδες λίγες ώρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε στην σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ.

Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU

This is just the start.

My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.

My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.

«Εχω 33 αυτοκίνητα», ανάμεσά τους μια Bugatti και δύο Ferrari, «παρακαλώ, δώσε μου το email σου, ώστε να σου στείλω την πλήρη λίστα της συλλογής αυτοκινήτων μου και τις τεράστιες εκπομπές αερίων τους», της έγραψε (δείτε την ανάτηση πάνω) με το γνωστό ειρωνικό – προκλητικό ύφος που το διακρίνει στις τοποθετήσεις του, για να έρθει η εξίσου καυστική απάντηση της Τούνμπεργκ:

«Ναι, σε παρακαλώ διαφώτισε με, στείλε μου email στο [email protected]

yes, please do enlighten me. email me at [email protected] https://t.co/V8geeVvEvg

O Tέιτ ήθελε να έχει την τελευταία κουβέντα και απάντησε με ένα βίντεο όπου καπνίζοντας ένα πούρο, συνεχίζει τις ειρωνείες κατά της Τούνμπεργκ: «Σε ευχαριστούμε που επιβεβαιώσατε της διεύθυνσης email σας ότι έχετε μικρό πέος Γκρέτα Τούνμπεργκ. Ο κόσμος είναι περίεργος και συμφωνώ ότι πρέπει να αποκτήσεις μια ζωή».

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf

— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022