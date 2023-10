Η δημοσιογράφος Αλίσια Μενέντεζ «δεν θα καλύψει» την ποινική δίωξη του γερουσιαστή πατέρα της

Η παρουσιάστρια του MSNBC, Αλίσια Μενέντεζ, αναφέρθηκε στις ποινικές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν πρόσφατα στον πατέρα της, τον γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ, στην εκπομπή της το Σάββατο, λέγοντας στους τηλεθεατές ότι δεν θα καλύψει την υπόθεση.

Ο γερουσιαστής και η σύζυγός του, Ναντίν, παραπέμφθηκαν σε δίκη για δωροδοκία σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στις 22 Σεπτεμβρίου, κατηγορούμενοι για κατάχρηση εξουσίας με αντάλλαγμα μετρητά και δώρα συνολικού ύψους εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων.

«Την περασμένη εβδομάδα, το σώμα ενόρκων απήγγειλε κατηγορίες στον γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ», δήλωσε η κόρη του στους τηλεθεατές στην αρχή της εκπομπής, στην πρώτη της εμφάνιση στον αέρα μετά την απαγγελία της κατηγορίας. «Την περασμένη εβδομάδα, δεκάδες μέλη του κόμματός του απαίτησαν την παραίτησή του. Παρακολουθώ μαζί με όλους εσάς, ως πολίτης αλλά και ως θυγατέρα του», είπε η 40χρονη Μενέντεζ και συνέχισε:

«Δεν θα κάνω ρεπορτάζ για το νομικό μέρος. Οι συνάδελφοί μου στο MSNBC και το NBC News, κάλυψαν εντατικά αυτή την ιστορία και θα συνεχίσουν να το κάνουν, όπως και θα έπρεπε».

