Η «Barbie» σπάει τα ταμεία: Εσπασε το φράγμα του ενός δισ. δολαρίων σε εισπράξεις

Οι απόψεις σχετικά με την ποιότητά της και τα γυναικεία πρότυπα που προωθεί διίστανται, αλλά η επιτυχία της είναι αδιαμφισβήτητη. Μέσα σε λιγότερες από τρεις εβδομάδες προβολής, η ταινία «Barbie» έχει ήδη σπάσει το όριο των ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε εισπράξεις σε όλο τον κόσμο, και η σκηνοθέτις της, Γκρέτα Γκέργουιγκ κατέρριψε το ρεκόρ που κατείχε από το 2017 η Πάτι Τζένκινς, που σκηνοθέτησε την ταινία «Wonder Woman».

Η Warner Bros Pictures ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η ταινία εισέπραξε 459 εκατομμύρια δολάρια από τους κινηματογράφους της Βόρειας Αμερικής και άλλα 572,1 εκατομμύρια δολάρια εκτός ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, για ένα σύνολο 1,0315 δισ. δολαρίων (940 εκατομμύρια ευρώ). Το ποσό επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία ανάλυσης μέσων Comscore.

«Ως υπεύθυνοι διανομής, δεν μένουμε συχνά άφωνοι από την εμπορική απόδοση μιας ταινίας, αλλά η μανία με την “Barbie” έχει υποσκελίσει ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις μας», είπαν στην Guardian οι Τζεφ Γκόλντστιν και Αντριου Κριπς, οι οποίοι επιβλέπουν την εγχώρια και διεθνή διανομή του στούντιο.

Η ταινία, με την αυστραλέζα ηθοποιό Μάργκο Ρόμπι στον πρωταγωνιστικό ρόλο και στην παραγωγή, βρίσκεται άνετα στην πρώτη θέση εδώ και τρεις εβδομάδες, και έχει δρόμο ακόμα. Ξεπέρασε τα 400 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και τα 500 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς, γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη ταινία του στούντιο, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών Χάρι Πότερ.

Σε σκηνοθεσία της υποψήφιας για Όσκαρ σεναριογράφου και σκηνοθέτιδας Γκέργουιγκ, και με πρωταγωνιστές τη Ρόμπι και τον Ράιν Γκόσλινγκ ως Μπάρμπι και Κεν αντίστοιχα, η ταινία στέλνει τη διάσημη κούκλα–παιχνίδι σε μια περιπέτεια στον πραγματικό κόσμο – και διχάζει τους κριτικούς. Οι πωλήσεις εισιτηρίων της ταινίας κατατάσσονται τώρα στη δεύτερη θέση για φέτος, μετά το «The Super Mario Bros», το οποίο συγκέντρωσε συνολικά 1,357 δισ. δολάρια στα ταμεία.

Στη σύγχρονη εισπρακτική ιστορία του κινηματογράφου, μόλις 53 ταινίες έχουν εισπράξει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια, χωρίς να υπολογίζουμε τον πληθωρισμό – και η «Barbie» είναι τώρα η εμπορικότερη που έχει σκηνοθετηθεί από γυναίκα, ξεπερνώντας με άνεση το συνολικό ποσό των 821,8 εκατομμυρίων δολαρίων της «Wonder Woman» παγκοσμίως.

Τρεις ταινίες που σκηνοθέτησαν από κοινού γυναίκες, εξακολουθούν να προηγούνται της «Barbie», συμπεριλαμβανομένων των ταινιών κινουμένων σχεδίων «Frozen» (1,3 δισ. δολάρια) και «Frozen 2» (1,45 δισ. δολάρια), και οι δύο σε συν-σκηνοθεσία της Τζένιφερ Λι, και της βασισμένης σε κόμικ «Captain Marvel» (1,1 δισ. δολάρια), σε συν-σκηνοθεσία της Αννα Μπόντεν.

Η «Barbie» ξεπέρασε την ταινία «Captain Marvel» στην εγχώρια αγορά, με εισπράξεις 459,4 εκατομμυρίων δολαρίων (έναντι 426,8 εκατομμυρίων της δεύτερης), διεκδικώντας έτσι το ρεκόρ για ταινίες ζωντανής δράσης που σκηνοθετήθηκαν από γυναίκες στη Βόρεια Αμερική.

Η ταινία «Oppenheimer», αντίπαλος της «Barbie» στο καλοκαιρινό μποξ όφις, κέρδισε επιπλέον 28,7 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική, ανεβάζοντας το εγχώριο σύνολο της σε 228,6 εκατομμύρια δολάρια – ενώ έχει κερδίσει και άλλα 552 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες, η βιογραφική ταινία για τον εφευρέτη της πυρηνικής βόμβας, με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι, έγινε η πιο εισπρακτική ταινία της χρονιάς με χαρακτηρισμό «ακατάλληλη για ανηλίκους», και η έκτη μεγαλύτερη της χρονιάς συνολικά, ξεπερνώντας τις ταινίες «Ant-Man» και «Wasp: Quantumania» – και οι δύο βασισμένες σε ήρωες κόμικ.

Το «Oppenheimer» συγκαταλέγεται πλέον στις τέσσερις βιογραφίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών, μαζί με τις «Bohemian Rhapsody» (Φρέντι Μέρκιουρι), «The Passion of the Christ» (Ιησούς Χριστός) και «American Sniper» (Κρις Κάιλ) και είναι πλέον η εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών με θέμα τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Η «Barbie», το «Oppenheimer» και ακόμη και η επιτυχία–έκπληξη με θέμα το εμπόριο λευκής σαρκός, «Sound of Freedom» (τώρα στα 163,5 εκατομμύρια δολάρια, με περισσότερες εισπράξεις από το «Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One» του Τομ Κρουζ) βοήθησαν σε μια άνθηση του μποξ όφις, φέρνοντας πολλά εκατομμύρια περισσότερα από ότι αναμενόταν.

Οι επιτυχίες των παραπάνω ταινιών αντισταθμίζουν κάποιες καλοκαιρινές εμπορικές απογοητεύσεις, όπως η κινηματογραφική μεταφορά του ήρωα κόμικ «The Flash»της DC Comics, και η πέμπτη ταινία με τις περιπέτειες του κινηματογραφικού αρχαιολόγου, «Indiana Jones and the Dial of Destiny».

Η εμπορική επιτυχία της «Barbie» δίνει νέα διάσταση στο διχασμό των κριτικών, σχετικά με το αν το μήνυμά της είναι φεμινιστικό, ή αποτελεί πισωγύρισμα για το ρόλο της γυναίκας. Οι υποστηρικτές της ισχυρίζονται ότι «διαγράφει» τα ροζ κοριτσίστικα όνειρα που προωθεί η ομώνυμη κούκλα, με τους επικριτές της να λένε ότι απλά τα προπαγανδίζει με ύπουλο τρόπο.

