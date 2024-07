Η αμήχανη στιγμή που η Λεπέν δέχεται (και αποκηρύσσει) τη στήριξη του Πούτιν

Η Μαρίν Λεπέν ουδέποτε έκρυψε τον θαυμασμό της για τον Βλαντίμιρ Πούτιν –με αντάλλαγμα τη βοήθεια της Μόσχας τόσα χρόνια. Όμως τώρα, αυτή η πολιτική συγγένεια της ηγέτιδας της γαλλικής Ακροδεξιάς με τον ένοικο του Κρεμλίνου, τής δημιουργεί πρόβλημα –όπως της δημιουργούσε στο παρελθόν η σχέση με τον βιολογικό της πατέρα, τον Ζαν Μαρί Λεπέν, και προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί προκειμένου να συστήσει την παράταξη που κληρονόμησε όχι ως μια αμιγώς ρατσιστική και αντισημιτική Ακροδεξιά, αλλά ως κάτι το πολιτικά εξωραϊσμένο και συμβατό με τις βασικές γραμμές της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας.

Το ίδιο είναι αναγκασμένη να κάνει τώρα και με τη Μόσχα. Οπως ο Ζορντάν Μπαρντελά προσπαθεί να πείσει τους Γάλλους ότι η Εθνική Συσπείρωση (RN) είναι ένα δημοκρατικό κόμμα –«σήμερα, το πραγματικό δημοκρατικό μέτωπο είμαστε εμείς» είπε σε συνέντευξή του στη Le Figaro εν όψει του β’ γύρου των εκλογών της Κυριακής– η Μαρίν Λεπέν προσπαθεί να απονευρώσει αυτή την προνομιακή σχέση της με το καθεστώς του Πούτιν και να εμφανιστεί ως μια ευρωπαϊκή πολιτική περσόνα που δεν θα διαταράξει τις σχέσεις της Γαλλίας με τη Δύση (η ανησυχία για τη θέση της χώρας στο NATO, στο απευκταίο σενάριο που θα κερδίσει την προεδρία το 2027, είναι μεγάλη).

Ετσι, η Λεπέν βρέθηκε σε μια εξαιρετικά αμήχανη θέση την Τετάρτη, όταν λίγα μόλις 24ωρα πριν από τις κάλπες της 7ης Ιουλίου, είδε το κόμμα της να λαμβάνει τη στήριξη από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Αντρέι Ναστάσιν, αναπληρωτής διευθυντής του ρωσικού τμήματος Πληροφοριών και Τύπου, έγραψε στον επίσημο κυβερνητικό λογαριασμό στο X ότι «ο γαλλικός λαός αναζητά κυρίαρχη εξωτερική πολιτική που θα εξυπηρετεί τα εθνικά του συμφέροντα και ρήξη με τη δικτατορία της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών». Η ανάρτηση, που συνοδεύεται από μία φωτογραφία με τη Λεπέν χαμογελαστή, ερμηνεύθηκε ως σαφής ένδειξη υποστήριξης της Εθνικής Συσπείρωσης από το Κρεμλίνο.

💬 #Nastasin: The people of France are seeking a sovereign foreign policy that serves their national interests & a break from the dictate of Washington & Brussels.

☝️ French officials won’t be able to ignore these profound shifts in the attitudes of the vast majority of citizens pic.twitter.com/4gCRBLayPP

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) July 3, 2024