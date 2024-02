Γιατί μιλάνε όλοι για τους Coldplay;

Το άλμπουμ που κάνει τη διαφορά

Εντάξει, το «Viva la vida» του 2008 έχει όλη τη χάρη μιας δεκαετίας που τελείωνε μέσα στη γιορτή, αλλά όλα ξεκίνησαν το 2000 με το «Parachutes» και απογειώθηκαν με το «A rush of blood to the head» (2002). Για πολλούς, το καλύτερο άλμπουμ που δείχνει από ποιο υλικό ήταν φτιαγμένη η μπάντα των Κρις Μάρτιν, Τζόνι Μπάκλαντ (πρώτη κιθάρα), Γκάι Μπέριμαν (μπάσο) και Γουίλ Τσάμπιον (ντραμς). Ξεκινάει με το απογειωτικό «Politik» καταλήγει στο ήρεμο «Amsterdam» και ανάμεσά τους υπάρχουν τα πέντε λεπτά του «Scientist», από τα καλύτερα κομμάτια του συγκροτήματος. Για κάτι πιο προσωπικό, άλλοι θα επέλεγαν το -έτσι κι αλλιώς εξαιρετικό- «In my place». Με το άλμπουμ αυτό οι Coldplay απέδειξαν γιατί μπορούσαν να παίξουν κι εκείνοι τον ρόλο των «μετρ της μελαγχολίας» ύστερα από τους U2 και να μπουν στην κλάση των «Radiohead».

Όταν ο Μάρτιν γνώρισε την Πάλτροου

Ανάμεσα στους θεατές που παρακολουθούσαν τη μεγάλη συναυλία του συγκροτήματος στο Wembley Arena του Λονδίνου, στις 20 Οκτωβρίου 2002, βρισκόταν η Αμερικανίδα ηθοποιός Γκουίνεθ Πάτροου, η οποία εκείνη την περίοδο έκανε γυρίσματα για τη βιογραφική ταινία «Sylvia» (Σίλβια Πλαθ) στο Κέμπριτζ. Τα πρώτα λόγια που αντάλλαξε με τον Κρις Μάρτιν ήταν: «Βγαίνουμε ραντεβού, όπως αποδεικνύεται». Ήταν ένα αστείο μεταξύ τους για το γεγονός ότι μέχρι τότε οι ταμπλόιντ εφημερίδες τούς παρουσίαζαν σαν ζευγάρι, ενώ δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. Αντιθέτως, οι φήμες μέχρι τότε ήθελαν τον Μάρτιν είτε παρτενέρ της Ναταλί Ιμπρούλια είτε της Νέλι Φουρτάντο. Το βράδυ της συναυλίας, πάντως, ο Μάρτιν απέκτησε τον τηλεφωνικό αριθμό της Πάλτροου και μέσα σε δύο εβδομάδες ήταν όντως ζευγάρι. Η πρώτη κοινή τους εξόρμηση ήταν τον επόμενο Δεκέμβριο για snow mobile στην Ισλανδία, ενώ κοινοί φίλοι τους είδαν μαζί σε πολλά χριστουγεννιάτικα πάρτι. Όπως θα γράψει αργότερα η Τρέισι Πέπερ στο Spin, «οι Coldplay δεν έγιναν σουπερστάρ επειδή ο Κρις άρχισε να βγαίνει με την Γκουίνεθ. Η σχέση όμως βοήθησε την αναγνωρισιμότητά του -έμαθε για τα καλά το όνομά του η mainstream Αμερική». Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2003, απέκτησε την Απλ τον επόμενο χρόνο, τον Μόουζις το 2006, για να ανακοινώσουν τελικά τον χωρισμό τους το 2014.

Αυτός κάνει τραγούδι και τον Χρυσό Οδηγό!

Το τραγούδι «Yellow» του 2000 έχει περάσει ως ένα από τα πλέον «εσωτερικά» και ρομαντικά του συγκροτήματος («Κοίτα τ’ αστέρια/ Κοίτα πώς λάμπουν για σένα/ Και όλα όσα κάνεις/ Ήταν όλα κίτρινα…». Στην πραγματικότητα, η πηγή έμπνευσης του Μάρτιν ήταν πιο πεζή. Την ώρα που διέτρεχε τον Χρυσό Οδηγό αναζητώντας ένα όνομα για το κομμάτι, το κίτρινο χρώμα του έκατσε μια χαρά.

Διαβάζει Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά

Ο Κρις Μάρτιν απέκτησε πτυχίο στις «Σπουδές Αρχαίου Κόσμου» από το University College του Λονδίνου, όπου ξεκίνησε να σπούδασε το 1996. Ο βαθμός επίδοσής του μάλιστα στα Αρχαία Ελληνικά και τα Λατινικά ήταν «άριστα». Ίσως το γεγονός εξηγεί και το επίγραμμα «Credo Elvem etiam vivere», το οποίο εμφανιζόταν στο βίντεο του χριστουγεννιάτικου σινγκλ «Christmas lights» (2010). Ήταν αστεϊσμός και σε ελεύθερη απόδοση σήμαινε «Πιστεύω ότι ο Έλβις ζει ακόμα».

Σε ταινία για ζόμπι

Δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι μέλη του συγκροτήματος θα εμφανίζονταν στην ταινία «Shaun of the dead» (2004), όπου πρωταγωνιστούν ζόμπι, έστω και αν πρόκειται για καλτ κωμωδία (με ελληνικό τίτλο «Το ξύσιμο των νεκρών»). Κεντρικός χαρακτήρας στο φιλμ του Έντγκαρ Ράιτ είναι ο Shaun, Άγγλος που βιώνει ερωτική απογοήτευση καθώς η αγαπημένη του δεν επιθυμεί να είναι πια μαζί του. Κι ενώ ο Shaun αναζητά παρηγοριά στην παρέα του ξεκαρδιστικού, ρέμπελου φίλου του Ed, η πόλη τους κυριεύεται από τρομακτικά ζόμπι. Έναν από τους μολυσμένους κατοίκους υποδύεται ο Κρις Μάρτιν, ενώ σε cameo εμφανίζεται και ο Τζόνι Μπάκλαντ.

Ο Κρις Μάρτιν εμφανίστηκε, εξάλλου, υποδυόμενος τον εαυτό του σε ένα επεισόδιο της ένατης σεζόν της σειράς «Modern Family» (ABC), τον Νοέμβριο του 2017.

Βιοδιασπώμενα κομφετί

Για την παγκόσμια περιοδεία τους «Music of the spheres», στο πλαίσιο της οποίας έρχονται στην Αθήνα, έχουν αναθέσει σε ομάδα ειδικών για θέματα βιωσιμότητας να διερευνήσει το αποτύπωμα άνθρακα και να μελετήσει πώς μπορεί να μειωθεί. Μαζί με γνωστή εταιρία αυτοκινήτων, λοιπόν, το συγκρότημα ανέπτυξε την πρώτη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για μεταφερόμενα σόου, η οποία κατασκευάστηκε πλήρως από ανακυκλώσιμες μπαταρίες με στόχο να τροφοδοτούν τις συναυλίες τους χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως υδρογονοκατεργασμένο φυτικό έλαιο, ηλιακή και κινητική ενέργεια. Η σκηνή κατασκευάστηκε με ελαφριά, επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και αναβαθμίστηκε για να ενσωματώσει οθόνες LED χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, λέιζερ και ρυθμίσεις φωτισμού, μαζί με ένα σύστημα που καταναλώνει 50% λιγότερη ενέργεια σε κάθε live.

Το συγκρότημα, εξάλλου, χρησιμοποιεί βιοδιασπώμενα κομφετί προσαρμοσμένα ώστε να απαιτούν λιγότερο συμπιεσμένο αέριο για την ανάφλεξη. Πέρσι μια έκθεση από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης αποκάλυψε ότι η περιοδεία των Coldplay είχε μέχρι τον Ιούλιο του 2023 μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 47% σε σχέση με την προηγούμενη περιοδεία τους το 2016/17.

