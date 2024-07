Γαλλία: Σάλος για το «περίεργο φιλί» του Μακρόν με την υπουργό του

Σε μία χώρα συνηθισμένη σε προεδρικά σκάνδαλα, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη η φωτογραφία της γαλλίδας υπουργού Αθλητισμού που φιλά παθιασμένα τον Εμανουέλ Μακρόν κάτω από το αυτί ενώ του πιάνει το λαιμό, κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ κοιτάζει από την άλλη μεριά, καθώς η Αμελί Ουντεά-Καστερά, αγκαλιάζει τον γάλλο πρόεδρο.

Η Ουντεά Καστερά φαίνεται πως παρασύρθηκε από τη χαρά της αφού μετά από χρόνια σκληρής δουλειάς, όλα έμοιαζαν να πηγαίνουν καλά, σχολίασαν ορισμένοι, και αγκάλιασε με πάθος τον Μακρόν, προκαλώντας ποταμό σχολίων στα ΜΜΕ και τα social media.

Οπως σημείωσε η Telegraph, το Madame Figaro ήταν το περιοδικό που έγραψε πρώτο για το συμβάν, κάνοντας λόγο για ένα «περίεργο φιλί» και επεσήμανε ότι η υπουργός «σίγουρα ξέρει πώς να κάνει τον κόσμο να μιλά γι’ αυτήν».

🇫🇷 Photos of Emmanuel Macron’s sports minister planting a kiss close to his neck at the Olympic Games opening ceremony have caused a stir in France

Read more here: https://t.co/DXF2EbioSD pic.twitter.com/tBpIZvX1z5

— The Telegraph (@Telegraph) July 30, 2024