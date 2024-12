Φρικτό έγκλημα στη Νέα Υόρκη: Εκαψε ζωντανή γυναίκα που κοιμόταν σε βαγόνι του Μετρό

Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, με έναν άνδρα να βάζει φωτιά στα ρούχα γυναίκας, και να την καίει ζωντανή σε βαγόνι του Μετρό, ενώ αυτή κοιμόταν, το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα).

Η αστυνομία χαρακτήρισε το συμβάν ως «ένα από τα πιο διεφθαρμένα εγκλήματα που θα μπορούσε να διαπράξει ένας άνθρωπος εναντίον ενός άλλου ανθρώπου».

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα, πιθανώς άστεγη, βρισκόταν σε έναν συρμό με κατεύθυνση προς το Μπρούκλιν, όπου την είχε πάρει ο ύπνος. Την πλησίασε ένας άνδρας, ο οποίος με αναπτήρα έβαλε φωτιά στα ρούχα της.

Η γυναίκα προσπάθησε να σηκωθεί, αλλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τυλίχτηκε στις φλόγες και πέθανε επί τόπου, αβοήθητη.

New York City Police announced Sunday they have in custody a “person of interest” in the early morning death of a woman who they believe may have fallen asleep on a stationary subway train before being intentionally lit on fire by a man she didn’t know. https://t.co/7T2JgZrWF0

Ο δράστης βγήκε από τον συρμό και την παρακολουθούσε ατάραχος να καίγεται, ενώ κανένας δεν μπορούσε να την βοηθήσει.

Μάλιστα, σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Χ φαίνεται ένας αστυνομικός να περνάει μπροστά από την φρικτή σκηνή, να μιλάει στον ασύρματο και να προχωράει χωρίς να σταματήσει να βοηθήσει.

Οταν ο καπνός και η μυρωδιά καμμένου πλημμύρισαν την αποβάθρα, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο.

Αρχικά, δεν είχαν καταλάβει ότι ο 33χρονος είχε πυρπολήσει την γυναίκα και του είπαν να απομακρυνθεί.

Ο δράστης μπήκε σε άλλο συρμό και έφυγε. Αργότερα, από τα βίντεο που είχαν ήδη κυκλοφορήσει στα social media, τον αναγνώρισαν μαθητές και κάλεσαν την αστυνομία, που τον συνέλαβε.

Η αστυνομία ανέφερε πως η γυναίκα, η οποία δεν έχει κατονομαστεί, βρισκόταν σε ένα βαγόνι του Μετρό στον σταθμό Coney Island-Stillwell Avenue στο Μπρούκλιν.

Δεν υπήρξε καμία αλληλεπίδραση μεταξύ θύτη και θύματος πριν από την επίθεση, ανακοίνωσε η αστυνομία, και πρόσθεσε πως δεν πιστεύει ότι τα δύο άτομα γνωρίζονταν.

A woman has died after being set on fire while sleeping on a New York City subway train. The incident occurred on Sunday, December 22, at approximately 7:29 am on a stationary F train at the Coney Island-Stillwell Avenue station in Brooklyn

The suspect, described as a male… pic.twitter.com/A6nao8llkJ

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 23, 2024