«Fauda» στη Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί κομάντος ντυμένοι γιατροί σκότωσαν «τρομοκράτες» σε νοσοκομείο

Εφοδο σε νοσοκομείο της Δυτικής Οχθης πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης ισραηλινοί κομάντος, άντρες και γυναίκες, που είχαν μεταμφιεστεί σε επισκέπτες, γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, θυμίζοντας σκηνή από τη δημοφιλή σειρά του Netflix, «Fauda».

Αποστολή τους ήταν να σκοτώσουν τρεις νεαρούς, που «κρύβονταν» στον τρίτο όροφο του νοσοκομείου Ιμπν Σίνα στην Τζενίν, οι οποίοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF, ήταν παλαιστίνιοι τρομοκράτες, μέλη της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ.

Οπως φαίνεται σε βίντεο από το κλειστό σύστημα ασφαλείας που έδωσε στη δημοσιότητα ακροδεξιός υπουργός του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ένας από τους 12 περίπου κομάντος έσπρωχνε αναπηρικό αμαξίδιο, άλλος κρατούσε παιδική θέση αυτοκινήτου, ενώ οι γυναίκες μέλη της ομάδας φορούσαν χιτζάμπ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό επιτελείο, οι κομάντος εξουδετέρωσαν τον τρομοκρατικό «πυρήνα» που αποτελούνταν από τους τρεις νεαρούς, συμπεριλαμβανομένου μέλους «της Χαμάς», μέσα στη δομή υγείας.

Συγκεκριμένα, με κοινή ανακοίνωσή τους, ο στρατός, η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας (Σιν Μπετ) και η αστυνομία του Ισραήλ διαβεβαίωσαν πως «εξουδετέρωσαν» κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησής τους έναν «τρομοκράτη της Χαμάς», ο οποίος «κρυβόταν» στο νοσοκομείο, καθώς και «άλλους δυο τρομοκράτες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τρεις «τρομοκράτες» σχεδίαζαν να διαπράξουν «άμεσα» επίθεση «εμπνευσμένη» από την σφαγή της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου, που προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα.

