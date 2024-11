Εκδίκηση στην Κριμαία: Ουκρανοί σκότωσαν ρώσο πλοίαρχο που κατηγορούσαν για τον θάνατο 29 αμάχων

Ανώτερος αξιωματικός του ρωσικού ναυτικού που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό του στην Σεβαστούπολη της Κριμαίας.

Ηταν μία ακόμα επίθεση εναντίον ρώσων στρατιωτικών και αξιωματούχων στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη, αλλά και στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας του Κιέβου δήλωσε ότι πρόκειται για ουκρανικό πλήγμα.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας, η οποία ασχολείται με σοβαρά εγκλήματα, σε ανακοίνωση της, χαρακτήρισε το έγκλημα «τρομοκρατία» και ανέφερε ότι ένας εκρηκτικός μηχανισμός πυροδοτήθηκε σκοτώνοντας έναν στρατιωτικό, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητα του.

Πηγή στην Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) δήλωσε στο Reuters ότι από την έκρηξη σκοτώθηκε ο Βαλέρι Τρανκόφσκι, πλοίαρχος του πολεμικού ναυτικού που ήταν υπεύθυνος του αρχηγείου της 41ης ταξιαρχίας των πυραυλακάτων του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Η επιχείρηση διεξήχθη από την SBU, δήλωσε η πηγή, χαρακτηρίζοντας το χτύπημα «νόμιμο και σύμφωνο με τα έθιμα του πολέμου». Η πηγή κατηγόρησε τον Τρανκόφσκι για εγκλήματα πολέμου επειδή είχε διατάξει πυραυλικές επιθέσεις σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις πηγές του Κιέβου, ο Τρανκόφσκι ήταν υπεύθυνος για τυφλή πυραυλική επίθεση στο κέντρο της ουκρανικής πόλης Βινίτσια, τον Ιούλιο, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν 29 άμαχοι, καθώς επίσης και επιθέσεις στην Οδησσό και άλλες πόλεις.

Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει πολεμικά πλοία του στόλου της στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στρατηγικά βομβαρδιστικά, για να πραγματοποιήσει πυραυλικές επιθέσεις σε στόχους σε όλη την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να υπάρξουν εκατοντάδες θύματα μεταξύ των αμάχων.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι δεν στοχεύει αμάχους ή πολιτικές υποδομές, κάτι που όμως κάνει σχεδόν καθημερινά.

Το κανάλι Baza στο Telegram, το οποίο πρόσκειται στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, αναφέρθηκε στον στρατιωτικό ως «Βαλέρι.Τ», χαρακτηρίζοντάς τον «πλοίαρχο πρώτου βαθμού» του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Σημείωσε επίσης ότι ήταν ο πρώην επικεφαλής του επιτελείου της ταξιαρχίας πυραυλακάτων.

Τόσο το Baza όσο και η πηγή του Κιέβου ανέφεραν ότι η βόμβα πυροδοτήθηκε στην οδό Ταράς Σεβτσένκο, η οποία φέρει το όνομα του πιο διάσημου ποιητή της Ουκρανίας.

Το Baza δημοσίευσε εικόνες από τα συντρίμμια ενός αυτοκινήτου.

Ο Τρανκόφσκι πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία. Σύμφωνα με τον Guardian, ο ρώσος πλοίαρχος παρακολουθείτο επί μία εβδομάδα και η βόμβα πυροδοτήθηκε από απόσταση.

Αρκετές φιλοπόλεμες ρωσικές προσωπικότητες έχουν δολοφονηθεί από την έναρξη του πολέμου σε επιχειρήσεις που η Μόσχα αποδίδει στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιογράφου Ντάρια Ντούγκινα, του πολεμικού μπλόγκερ Βλαντλέν Τατάρσκι και του πρώην διοικητή υποβρυχίων Στάνισλαβ Ρζίτσκι.

