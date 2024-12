Διάστημα: Πώς γιόρτασαν τα Χριστούγεννα οι αστροναύτες της NASA

Κανονικά, ο Μπουτς Γουίλμορ και η Σούνι Γουίλιαμς θα περνούσαν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους, στα σπίτια τους.

Αντ’αυτού, φόρεσαν το σκουφί του Αϊ-Βασίλη και ευχήθηκαν στους δικούς τους από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά και ψηλά, από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου παραμένουν από τον Ιούνιο, λόγω βλάβης στο Starliner, το σκάφος της Boeing που τους μετέφερε στο Διάστημα.

Ετσι, οι δύο αστροναύτες της NASA έγιναν μέρος της μακράς παράδοσης του εορτασμού των Χριστουγέννων στο Διάστημα, η οποία ξεκίνησε το 1968 όταν το πλήρωμα του Apollo 8 διάβασε στίχους από το Βιβλίο της Γένεσης, ενώ τους παρακολουθούσαν γοητευμένοι ένα δισεκατομμύριο θεατές.

Εκπρόσωπος της NASA είπε ότι οι αστροναύτες του Starliner, μαζί με τα πέντε μέλη του πληρώματος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (ISS), πέρασαν τα Χριστούγεννα «απολαμβάνοντας τη θέα της Γης» και «επικοινωνώντας με τις οικογένειές τους» μέσω βιντεοκλήσης και email.

Το πλήρωμα κατασκεύασε έναν τάρανδο από υλικά που βρήκαν στον Σταθμό, όπως μπλε σακούλες αποθήκευσης για το σώμα και καφέ βιομηχανικές «πιάστρες» για τα κέρατα.

Το 1973, θυμίζουν οι New York Times, οι αστροναύτες του Apollo είχαν φτιάξει χριστουγεννιάτικο δέντρο με υπολείμματα δοχείων φαγητού και χαρτόνι.

Οι αστροναύτες διοργάνωσαν επίσης έναν διαγωνισμό διακόσμησης μπισκότων με το προσωπικό της NASA στο Κέντρο Ελέγχου Αποστολών στο Χιούστον. Οι αστροναύτες βέβαια, είχαν «ένα αθέμιτο πλεονέκτημα»: τη μηδενική βαρύτητα.

«Ανοιξε μια εντελώς νέα διάσταση, κυριολεκτικά, με στρώμα επί στρώματος γλάσου», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νικ Χέιγκ, ένας από τους αστροναύτες της NASA στον ISS.

The competition quickly melted away as we all played around and discovered the range of possibilities for icing in zero-g. It opened up a whole new dimension, quite literally, with layer upon layer of icing. And in the end, they tasted even better than they looked! pic.twitter.com/SKGTENYlTw

— Nick Hague (@AstroHague) December 26, 2024