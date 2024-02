Bloomberg: Η IPO του «Ελ. Βενιζέλος» καλύτερη απόδειξη του μεγάλου ελληνικού comeback!

Αν χρειάζονταν περισσότερες αποδείξεις για τη δυναμική επάνοδο της Ελλάδας, η μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά της χώρας, εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, αποτελεί την καλύτερη, τονίζει το Bloomberg, σχολιάζοντας την IPO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών για την πώληση του 30% της κύριας τουριστικής πύλης της Ελλάδας ήταν τόσο μεγάλο, που η ζήτηση ξεπέρασε το μέγεθος της προσφοράς λίγες ώρες μετά το άνοιγμα των βιβλίων.

Το κράτος συγκέντρωσε 784,7 εκατ. ευρώ (854 εκατ. δολάρια) μέσω της πώλησης της συμμετοχής του στο αεροδρόμιο που μετρά 23 χρόνια ζωής, γνωστό ως «Ελευθέριος Βενιζέλος», με την IPO να τιμολογείται την Παρασκευή στα 8,2 ευρώ ανά μετοχή, το υψηλότερο σημείο του εκτιμώμενου εύρους.

Greece’s biggest IPO in more than two decades is the latest evidence of the country’s resurgence https://t.co/DgieTo4FZq

— Bloomberg (@business) February 2, 2024