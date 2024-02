Athens Review of Books: Το Καταστατικό της Χαμάς στα ελληνικά

Στο τρέχον τεύχος της Athens Review of Books υπάρχει μεταφρασμένο στα ελληνικά το Καταστατικό της Χαμάς (το «Mein Kampf της Χαμάς»), μια εκτενέστατη Γενοκτονική Διακήρυξη, με εισαγωγή του καθηγητή Τζέφρι Χερφ.

Ακόμη, η γερμανίδα Υπουργός Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης Κλαούντια Ροτ ανακοινώνει ότι τερματίζεται το επαίσχυντο εμπόριο των φωτογραφικών και οπτικοακουστικών ντοκουμέντων της Ναζιστικής περιόδου ύστερα από 78 χρόνια. Αυτό συνέβη χάρη στην στήριξη από την New York Review of Books της σχετικής πρότασης του διευθυντή της Athens Review of Books.

Η πλούσια ύλη του τεύχους:

Κλάους Βέλλε (Klaus Welle), Το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ευρώπη και τα «7 D»

Στέφαν Τσβάιχ (Stefan Zweig), H Ευρωπαϊκή ενοποίηση

Στέφανος Δασκαλάκης, Στην τέχνη η πράξη προηγείται της σημασίας

Πέτρος Μαρτινίδης, Η αποθέωση του διεμφυλικού

Μανώλης Βασιλάκης, Τερματίζεται το εμπόριο των ντοκουμέντων της ναζιστικής περιόδου

Αντώνης Εφραιμίδης, Περί προνομίων των δύο γονέων

Γιώργος Χ. Παπαδόπουλος, Η συνείδηση ως επιστημονική πρόκληση

Δημήτρης Δημηρούλης, Οι πολύποδες του «πνεύματος» στο απυρόβλητο (Μέρος Β΄)

Έντουαρντ Τσάνσελορ (Edward Chancellor), Ο φυσιοδίφης Φρίντριχ Χάγιεκ

Αλμπέρτο Μινγκάρντι (Alberto Mingardi), Ο δρόμος που απομακρύνει από τη δουλεία

Μιχαήλ Ζουμπουλάκης, Το τέλος του βασιλείου της ανάγκης

— Η εποχή της αφθονίας: μια ιστορία του 20ού αιώνα

Μπεν Τάρνοφ (Ben Tarnoff), Καλύτερα, Ταχύτερα, Ισχυρότερα

Γιάννης Στουρνάρας, Μια άποψη του μακρού 20ού αιώνα

Ιωάννης Μ. Κωνσταντάκος, Νέα ανασκαφή του γέλιου: Αρχαία κωμωδία και δυτικός λογοτεχνικός κανόνας

Τζέφρι Χερφ (Jeffrey Herf), Γιατί πολεμούν: Το άγνωστο φασιστικό Καταστατικό της Χαμάς

Μανώλης Βασιλάκης, Το Mein Kampf της Χαμάς – Ολόκληρο στα Ελληνικά

Ιωάννης Σαρμάς, Η προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας (web only)

— κεντρικό ζητούμενο για το μέλλον της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη χώρα μας

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News