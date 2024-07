Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 47 νεκροί και 350 τραυματίες από σφοδρή καταιγίδα

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 350 τραυματίστηκαν τη Δευτέρα από τη σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την πόλη Τζαλαλαμπάντ και τα περίχωρά της, στο ανατολικό Αφγανιστάν.

«Απόψε, ο απολογισμός από τις βροχές ανέρχεται σε 47 νεκρούς και 350 τραυματίες στην Τζαλαλαμπάντ και σε ορισμένες περιοχές της Νανγκαρχάρ», είπε ο Κουράισι Μπαντλούν, ο αρμόδιος του τμήματος Πληροφοριών και Πολιτισμού της επαρχίας που συνορεύει με το Πακιστάν.

«Είναι πιθανόν να αυξηθεί ο αριθμός των θυμάτων», προειδοποίησε.

An unprecedented storm with heavy rain and hail has devastated eastern Afghanistan, resulting in the tragic loss of at least 35 lives and leaving hundreds wounded. This disaster is the latest in a series of extreme weather events that have plagued the country in recent years,… pic.twitter.com/0gjT94Itsb

