Ενα συγκλονιστικό 2017 μέσα από τον φακό του Γιώργου Μουτάφη

Ο βραβευμένος φωτογράφος Γιώργος Μουτάφης είχε το βαρύ καθήκον να καταγράψει τραγωδίες: η προσφυγική κρίση, η οικολογική καταστροφή στον Σαρωνικό, οι σεισμός στη Λέσβο, η ανέχεια, το κρύο.

Καθώς το 2017 κλείνει, ένωσε το φωτογραφικό υλικό του σε ένα βίντεο και έκανε έκανε τη δική του ανασκόπηση της χρονιάς που σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της, μέσα από εικόνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το σύντομο οδοιπορικό κλείνει με την συγκλονιστική φωτογραφία του μωρού που κοιμάται σε ένα τελάρο σε προσφυγικό καταυλισμό της Λέσβου.

Ο Μουτάφης ευχαρίστησε όλα τα Μέσα με τα οποία συνεργάστηκε. Επίσης, ευχαρίστησε τους δικούς του ανθρώπους αλλά και την αγαπημένη του σκυλίτσα, τη Μπάμπουσκα.

Την δική του ανασκόπηση έκανε και το πρακτορείο Reuters, δημιουργώντας ένα βίντεο με τις εικόνες που σημάδεψαν το 2017.

See some of the most memorable pictures taken by @Reuters photographers around the world this year. https://t.co/oRujtjFKKh via @reuterspictures (WARNING: Graphic content) pic.twitter.com/xoj6PdNboV

— Reuters Top News (@Reuters) December 27, 2017