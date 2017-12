«Star Wars»: Στην κορυφή του αμερικανικού box office

Το όγδοο σίκουελ του «Star Wars» παραμένει στην κορυφή του αμερικανικού box office και τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα προβολής του, στις κινηματογραφικές αίθουσες της Βόρειας Αμερικής.

Με εισπράξεις ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων το Σαββατοκύριακο που προβλήθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ και τον Καναδά, το «Star Wars: Οι τελευταίοι Τζεντάι» συγκέντρωσε αυτό το Σαββατοκύριακο 68,5 εκατομμύρια δολάρια, αφού προβλήθηκε σε 4.232 κινηματογραφικές αίθουσες.

Επειτα από 10 ημέρες προβολής, τα συνολικά κέρδη της ταινίας ανέρχονται προς το παρόν σε 365 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της εταιρείας Exhibitor Relations.

Star Wars: The Last Jedi just passed Wonder Woman at the box office, becoming the 2nd highest grossing movie of 2017https://t.co/h8sDRrTmje pic.twitter.com/WJGZPchmEm

