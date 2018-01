Πέθανε η γαλλίδα τραγουδίστρια Φρανς Γκαλ

Η γαλλίδα τραγουδίστρια Φρανς Γκαλ απεβίωσε το πρωί της Κυριακής σε ηλικία 70 ετών, όπως ανακοίνωσε η υπεύθυνη Επικοινωνίας της, Ζενεβιέβ Σαλαμά.

Η Γκαλ έπασχε από καρκίνο και νοσηλευόταν από τα μέσα Δεκεμβρίου 2017 στο Aμερικανικό Nοσοκομείο του Νεϊγί, κοντά στο Παρίσι, εξαιτίας μιας σοβαρής λοίμωξης, όπως είχε ανακοινωθεί.

Εγινε ευρέως γνωστή στο γαλλικό κοινό σε ηλικία μόλις 16 ετών, όταν κυκλοφόρησε το single «Don’t Be So Stupid», το οποίο πούλησε 200.000 αντίτυπα.

Γνωστή από την επιτυχία «Poupée de cire, poupée de son», με την οποία το 1965 εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο στον διαγωνισμό της Γιουροβίζιον, όπου και κατέκτησε την πρώτη θέση, η Γκαλ είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού αμέσως μετά τον θάνατο του επίσης μουσικού συζύγου της, Μισέλ Μπερζέ, το 1992, σε ηλικία 44 ετών, από έμφραγμα.

Το 1988 κατέκτησε την πρωτιά στα charts πολλών χωρών με την τεράστια επιτυχία της, «Ella, elle l’a», η οποία εξυμνεί την Ελα Φιτζέραλντ.

Εγινε διάσημη στη Γαλλία κατά τη δεκαετία του ‘60 τραγουδώντας τραγούδια όπως το «Les Sucettes» του Σερζ Γκενσμπούρ, ενώ πολλές επιτυχίες της κατέκτησαν και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή μετά τον θάνατο της κόρης της Πολίν, το 1997, από κυστική ίνωση, αλλά το 2015 επανεμφανίστηκε υπογράφοντας το λιμπρέτο στο μιούζικαλ «Résiste», σε μουσική και στίχους του εκλιπόντος συζύγου της. Με τον Μπερζέ απέκτησε και έναν γιο, τον Ραφαέλ, ο οποίος επίσης ασχολείται επαγγελματικά με τη μουσική.

France Gall a traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité. Elle laisse des chansons connues de tous les Français et l'exemple d'une vie tournée vers les autres, ceux qu'elle aimait et ceux qu'elle aidait.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 7, 2018