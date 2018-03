Καταδικάστηκε επειδή έμαθε στο σκυλί του να χαιρετά… ναζιστικά

Ηταν, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί, η αρχή μιας τραβηγμένης και για πολλούς κακόγουστης πλάκας. Ο Σκωτσέζος Μαρκ Μίτσαν, γνωστή περσόνα στο YouTube, έστρεψε την κάμερα στο πρόσωπό του και περιέγραψε την πρόθεσή του. «Η κοπέλα μου συνεχώς καυχιέται για το πόσο γλυκό είναι το σκυλί της. Ετσι, σκέφτηκα να το μετατρέψω στο λιγότερο γλυκό πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό: σε ναζιστή».

Ο Μίτσαν λοιπόν έμαθε το χαριτωμένο τετράποδο να υψώνει το δεξί του πόδι κάθε φορά που ακούει ένα ναζιστικό σύνθημα όπως το «Sieg Heil» (Ζήτω η Νίκη). Το βίντεο που αναρτήθηκε τον Απρίλιο του 2016 με την προσπάθειά του να μάθει στον «Βούδα» τον χαιρετισμό στάθηκε αρκετό για να εξοργίσει την ισραηλιτική κοινότητα της Βρετανίας, ενώ προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στο Διαδίκτυο.

Αρκετοί φυσικά έσπευσαν να υπερασπιστούν τον νεαρό Σκωτσέζο που έλεγε ξανά και ξανά ότι όλα ήταν μία ακραία πλάκα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του εβραίου κωμικού Ντέιβιντ Μπαντιέλ και υποστήριξε τον Μίτσαν αλλά και του βρετανού κωμικού Ρίκι Τζερβές που έγραψε ότι «αν δεν πιστεύεις στο δικαίωμα κάποιου να λέει πράγματα που ενδέχεται να βρίσκεις υπερβολικά προσβλητικά, τότε δεν πιστεύεις στην ελευθερία του λόγου».

A man has been convicted in a UK court of making a joke that was deemed «grossly offensive». If you don’t believe in a person’s right to say things that you might find «grossly offensive», then you don’t believe in Freedom of Speech.

— Ricky Gervais (@rickygervais) March 20, 2018